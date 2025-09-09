Antena Meniu Search
x

Curs valutar

O femeie din Turda a leşinat la tribunal când şi-a văzut fostul iubit faţă de care avea ordin de protecţie

Caz incredibil petrecut pe holurile Tribunalului din Turda. O femeie a leşinat instant după ce fostul iubit s-a apropiat de ea.

de Redactia Observator

la 09.09.2025 , 16:52
O femeie din Turda a leşinat la tribunal când şi-a văzut fostul iubit faţă de care avea ordin de protecţie - O femeie din Turda a leşinat la tribunal când şi-a văzut fostul iubit faţă de care avea ordin de protecţie - Jandermeria Română

O femeie din Turda care se afla pe holurile Tribunalului din Turda a leşinat imediat după ce fostul concubin al acesteia s-a apropiat de ea. Bărbatul se plimba nestingherit prin clădire când a văzut-o pe fosta iubită care stătea la o fereastră. Femeia şi-a pierdut cunoştinţa când i-a simţit prezenţa.

A leşinat când şi-a văzut fostul iubit

Poliţiştii şi jandarmii au acţionat rapid: l-au încătuşat pe bărbat şi i-au acordat femeii primul ajutor. După ce aceasta şi-a revenit în simţiri, ea le-a spus poliţiştilor că se afla la tribunal pentru că pe numele fostului concubin fusese emis ordin de restricţie.

Articolul continuă după reclamă

Femeia a fost transportată la Spitalul Municipal din Turda pentru investigaţii medicale. Poliţiştii au continuat apoi procedurile legale în ceea ce-l priveşte pe bărbat.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

turda tribunal politie
Înapoi la Homepage
Dan Alexa şi Gabi Tamaş au uimit pe toată lumea de la Asia Express! Ce au făcut începând chiar din primul episod
Dan Alexa şi Gabi Tamaş au uimit pe toată lumea de la Asia Express! Ce au făcut începând chiar din primul episod
Cazul inedit al celei mai păroase femei din lume. Cum arată acum după ce s-a căsătorit și și-a îndepărtat tot părul
Cazul inedit al celei mai păroase femei din lume. Cum arată acum după ce s-a căsătorit și și-a îndepărtat tot părul
Mirel Rădoi compară transferul lui Kurt Zouma la CFR Cluj cu un jucător adus în era FCSB: „Cam așa am făcut și eu”
Mirel Rădoi compară transferul lui Kurt Zouma la CFR Cluj cu un jucător adus în era FCSB: „Cam așa am făcut și eu”
Comentarii


Întrebarea zilei
Credeți că mâncarea gătită acasă va fi înlocuită de livrările rapide?
Observator » Evenimente » O femeie din Turda a leşinat la tribunal când şi-a văzut fostul iubit faţă de care avea ordin de protecţie