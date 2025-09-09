O femeie din Turda a leşinat la tribunal când şi-a văzut fostul iubit faţă de care avea ordin de protecţie

Caz incredibil petrecut pe holurile Tribunalului din Turda. O femeie a leşinat instant după ce fostul iubit s-a apropiat de ea.

O femeie din Turda care se afla pe holurile Tribunalului din Turda a leşinat imediat după ce fostul concubin al acesteia s-a apropiat de ea. Bărbatul se plimba nestingherit prin clădire când a văzut-o pe fosta iubită care stătea la o fereastră. Femeia şi-a pierdut cunoştinţa când i-a simţit prezenţa.

A leşinat când şi-a văzut fostul iubit

Poliţiştii şi jandarmii au acţionat rapid: l-au încătuşat pe bărbat şi i-au acordat femeii primul ajutor. După ce aceasta şi-a revenit în simţiri, ea le-a spus poliţiştilor că se afla la tribunal pentru că pe numele fostului concubin fusese emis ordin de restricţie.

Femeia a fost transportată la Spitalul Municipal din Turda pentru investigaţii medicale. Poliţiştii au continuat apoi procedurile legale în ceea ce-l priveşte pe bărbat.

