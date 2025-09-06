Autorităţile au tras linie. În doar două luni, 16 oameni au murit înecaţi în staţiunile de la mare. Cu toate acestea, în continuare sunt mulți care se cred nemuritori şi ignora interdictţile. Chiar ieri, pe o plajă din Jupiter, o mamă îşi încuraja fiul minor să intre în mare, deși steagul roşu era arborat. Salvamarul îi spunea că n-are voie, femeia îl certa pe salvamar: "Lasă-l, că aşa se căleşte!".

"Arată-le, mă, frate! Le-am salvat de la înec, da? Şi exact în momentul în care m-am chinuit şi i-am scos la mal, băiatul ăsta a intrat în apă. Şi i-am zis: Băi, dar tu nu vezi că eu salvez nişte oameni aici? Tu te duci în apă?", spune un salvamar.

"Uitaţi, e minor. Şi mama sa zice: Da, ce dacă a intrat? Că el face înot şi abia se căleşte", adaugă el.

S-a intâmplat pe o plajă din Jupiter, unde era arborat steagul roşu. Şi tot în Jupiter, un bărbat a fost salvat în ultima clipă, după ce a fost luat de curenţi şi dus la aproape 60 de metri în larg.

Şi în Eforie Nord valurile au fost periculoase, iar steagul galben a fluturat pe plajă. "Îmi dau seama când se formează curenţii cine poate să facă faţă unui curent şi cine nu. Iar cât despre statura lor, îmi dau seama imediat dacă omul poate să reziste mai mult de zece minute în valuri", spune un salvamar.

Galben înseamnă că ar trebui să intre în apă doar înotătorii experimentaţi. Şi cel roşu, interzis. Toată vara au înroşit salvamarii fluierul.

"Îmi aduc aminte recent un salvamar care se certa cu o persoană care a salvat-o, care voia să se întoarcă în apă după ce a salvat-o salvamarul. Deci provocările de acest gen se întâlnesc în fiecare zi", a declarat Raed Arafat, secretar de stal al MAI.

16 oameni au murit înecaţi pe litoral

La final de sezon, salvatorii trag linie. Bilanţul este negru: 16 oameni au murit înecaţi pe litoral din iunie până la începutul lui septembrie. Iar alte două, în Dunăre.

"90 de misiuni, dintre care sa reuşit salvarea a 72 de persoane, dar din păcate am pierdut 18 persoane", a precizat Raed Arafat, secretar de stal al MAI.

1,3 milioane de turişti români şi-au făcut vacanţa pe litoral, în această vară. Turiştii târzii, de septembrie, se bucură acum de litoralul pentru toţi, dar şi de vreme încă foarte caldă, după cum anunţă meteorologii.

