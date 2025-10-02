Antena Meniu Search
Video O nouă ipoteză în cazul copilului de 11 ani din Vaslui, care ar fi murit intoxicat

Ziua şi ipoteza în cazul morţii copilului de 11 ani din Vaslui. Prefectul judeţului crede că, de fapt, o intoxicaţie cu monoxid de carbon i-a fost fatală. Până se dezleagă misterul şi vin rezultatele analizelor, surorile băiatului rămân internate în spital. Mama e deja acasă, a cerut să fie externată pe semnătură.

02.10.2025

Sunt cel puţin trei ipoteze lansate în cazul morţii băiatului de 11 ani din comuna Mălușteni, județul Vaslui: crenvurştii pe care i-a mâncat împreună cu surorile şi mama, intoxicaţie cu substanţa chimică folosită pentru deparazitarea găinilor și, mai nou, posibilitatea inhalării de fum toxic.

Raportul celor de la Medicină Legală urmează să lămurească exact ce a dus la tragedie. Surorile copilului sunt încă în spital, iar mama a cerut să fie externată pe semnătură.

Probleme descoperite la alimente și în gospodărie

În comuna unde a avut loc tragedia, oamenii spun că nu mai au liniște și nu știu dacă pot consuma alimentele cumpărate de la magazinul din sat.

Familia era sprijinită de autorități

Pe lângă ancheta procurorilor și a medicilor legiști, cazul a intrat și în atenția Direcției pentru Protecția Copilului. Familia trăia, în mare parte, din sprijinul oferit de autoritățile locale și ONG-uri.

Un asistent social i-ar fi propus mamei să se mute cu cei mici într-un centru social, însă aceasta a refuzat.

