A apărut o nouă linie de tramvai în valuri în Capitală. Este vorba despre şinele de pe şoseaua Progresului pe acolo pe unde trec trei rute importante de tramvai. Şi aici linia este construită pe pământ aşa că pe anumite porţiuni şinele s-au lăsat şi nu mai sunt la acelaşi nivel. Între timp, problemele de la linia 32 au reapărut. După materialul Observator, linia 32 de tramvai a intrat în reparaţii la finalul lunii decembrie. Acum însă, tronsonul de pe Calea Rahovei este din nou denivelat.

Linia în valuri de pe Calea Rahovei şi-a găsit perechea pe şoseaua Progresului. Şi aici, şinele pe care circulă tramvaiele 1, 11 şi 25 s-au lăsat din loc în loc. "La 25 la oră e acceptabil şi de la prima staţie la următoarea sunt iarăşi valuri si mai mari. Datorită terasamentului s-a lăsat linia stânga dreapta", a declarat Claudiu, vatman. Claudiu este vatman de 16 ani pe una dintre cele mai aglomerate linii de tramvai din Bucureşti. S-a adaptat traseului în valuri.

Reacţia STB

"E în valuri datorită pământului dintre linii, iarba pe care o tot udă. S-a deformat terasamentul şi se lasă obligat şi linia. Mai rău pentru călători. Eu m-am obişnuit", a declarat Claudiu, vatman. Oamenii spun că se bazează pe experienţa vatmanilor care reduc viteza şi încearcă să controleze cât mai bine tramvaiul. Primele probleme au apărut anul trecut la linia 32 de pe Calea Rahovei. Primăria Capitalei a supendat pentru cinci zile circulaţia tramvaielor şi a băgat şinele în reparaţii în luna decembrie.

Articolul continuă după reclamă

După două săptămâni, linia arată ca înainte. Linia 32 a fost modernizată ultima oară acum 22 de ani. Primăria Capitalei susţine că în zonele cu probleme se fac periodic reparaţii pe timp de noapte. Şi situaţia liniei de pe Șoseaua Progresului este cunoscută, transmite Societatea de Transport Bucureşti care spune că în zonă s au impus limite de viteză. Reparaţii se vor face abia după ce vremea se va îmbunătăţi. "Societatea de Transport București monitorizează permanent starea căii de rulare a tramvaielor de pe Șoseaua Progresului, pe care circulă liniile 1, 11 și 25. Situația este cunoscută, iar pe tronsonul respectiv circulația se desfășoară cu restricții de viteză. Precizăm că nu există pericol pentru siguranța călătorilor. STB va interveni pentru remedierea situației și efectuarea lucrărilor necesare de îndată ce condițiile meteo vor permite acest lucru", se arată în comunicatul STB.

Andreea Milea Like Am început cu muzica, am continuat cu dansul şi am ales jurnalismul. Ce au în comun? Zilnic găseşti ceva nou. Cât de mult înseamnă un cuvânt, un moment sau 10 secunde înainte de live. ➜

Întrebarea zilei Obişnuiţi să donaţi sânge? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰