O nouă metodă de fraudă se adaugă celor pe care le putem numi deja clasice. Polițiștii atrag atenția asupra unei tehnici de înșelăciune care foloseşte tehnologia, însă se bazează în primul rând pe empatia oamenilor. Noua metodă apare tot mai des în spațiile aglomerate, precum centre comerciale, piețe sau stații de transport în comun. Persoane necunoscute se apropie de trecători și le cer ajutorul pentru a folosi telefonul mobil, invocând dificultăți simple. În realitate, datele biometrice pot fi stocate automat şi folosite ulterior pentru înşelăciuni.

Formulări precum "nu mă descurc" sau "am nevoie doar un minut de ajutor" sunt alese deseori de escroci pentru a declanşa spiritul civic al oamenilor. Presaţi de faptul că sunt în public, unii acceptă fără să clipească, fără, însă, să ştie la ce riscuri se expun. Ţintele?

"În primul rând multă lume şi în special cei de mai în vârstă. Am dat cândva, am dat la cineva să ajut. Da, mi s-a întâmplat", spune un păgubit.

Totul începe de cele mai multe ori cu o cerere de ajutor aparent banală pentru folosirea telefonului mobil. În realitate, însă, dispozitivul poate avea activate funcţii care înregistrează imaginea sau vocea persoanei care acceptă să ajute.

O nouă tentativă de fraudă

În timp ce atenția este concentrată pe rezolvarea cererii, vigilența scade, iar persoana care ajută poate fi filmată sau înregistrată. Datele biometrice sunt capturate imediat şi, ulterior, folosite pentru a crea clipuri false cu ajutorul inteligenţei artificiale. De aici, pot fi simulate apeluri către rude sau construite profiluri, utilizate apoi pentru fraudă bancară.

"Nu m-aş gândi că ar fi o tentativă de fraudă". "Dacă ţi-ai da seama pe parcurs că ceva nu e în regulă? I-aş spune că nu mă pricep", spun oamenii.

O variantă bună pentru a evita orice risc. Dacă persoana insistă să ții tu telefonul în mână, te grăbește, devine agitată sau evită să atingă ea telefonul sunt semne sigure că ceva nu este în regulă.

"Poliţiştii recomandă cetăţenilor să nu utilizeze telefoanele mobile ale persoanelor necunoscute, să evite accesarea sau operarea dispozitivelor electronice apartinând unor persoane pe care nu le cunosc şi să manifeste prudenţă în interacţiunile cu persoanele pe care nu le cunosc", a declarat Maria Nanu, purtător de cuvânt al IPJ Gorj.

Primele cazuri de acest tip au fost semnalate în București. Anul trecut, ţara noastră a înregistrat o creştere de 180% faţă de anul 2024 a fraudelor sau a tentativelor de fraudă, pe fondul creşterii utilizării inteligenţei artificiale.

Laura Ilioiu

