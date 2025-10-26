Antena Meniu Search
O persoană a tras cu un pistol de tip Airsoft pe o stradă în Sectorul 6. Luneta unei maşini a fost spartă

O persoană a tras cu un pistol de tip airsoft pe o stradă din Sectorul 6, după care a fugit. Din fericire, nu au fost răniţi, însp luneta unei maşini a fost spartă. Polițiștii îl caută acum pe vinovat. 

la 26.10.2025 , 15:16
O persoană a tras cu un pistol de tip Airsoft pe o stradă în Sectorul 6. Luneta unei maşini a fost spartă

Potrivit Poliției Capitalei, polițiștii au fost sesizați duminică despre faptul că pe o stradă din Sectorul 6 s-ar fi auzit focuri de armă.

La fața locului, polițiștii au găsit o mașină a cărei lunetă era spartă. Nicio persoană nu a fost rănită.

A părăsit zona cu un autoturism

Din datele și probele administrate rezultă că o persoană ar fi tras cu o armă de tip Airsoft, după care ar fi părăsit zona cu un autoturism.

Mai multe echipaje de poliție desfășoară activități complexe în vederea identificării și depistării persoanelor implicate.

