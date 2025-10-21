Antena Meniu Search
O platformă de transport butelii s-a răsturnat pe marginea drumului în Dobra, judeţul Dâmboviţa. Trafic blocat

O platformă de transport butelii s-a răsturnat marţi, pe DJ 711, în localitatea Dobra, o persoană este rănită, iar traficul în zonă este blocat şi pompierii au creat un perimetru de siguranţă, a informat ISU Dâmboviţa.

de Redactia Observator

21.10.2025 , 10:42
Pompierii au creat un perimetru de siguranţă

"În jurul orei 09:10 am fost solicitaţi să intervenim în cazul unui eveniment rutier produs în localitatea Dobra. La faţa locului a fost identificată o platformă destinată transportului de butelii răsturnată în afara părţii carosabile. O victimă, persoană de sex masculin, primeşte asistenţă medicală. Traficul este blocat şi s-a creat un perimetru de siguranţă", au precizat reprezentanţii ISU Dâmboviţa.

La faţa locului se intervine cu două autospeciale de stingere cu apă şi spumă, o autospecială de descarcerare, un echipaj SMURD şi o ambulanţă.

Conform IPJ Dâmboviţa, autoutilitara este răsturnată în afara părţii carosabile.

