O platformă de transport butelii s-a răsturnat pe marginea drumului în Dobra, judeţul Dâmboviţa. Trafic blocat

O platformă de transport butelii s-a răsturnat marţi, pe DJ 711, în localitatea Dobra, o persoană este rănită, iar traficul în zonă este blocat şi pompierii au creat un perimetru de siguranţă, a informat ISU Dâmboviţa.

Pompierii au creat un perimetru de siguranţă - Shutterstock

"În jurul orei 09:10 am fost solicitaţi să intervenim în cazul unui eveniment rutier produs în localitatea Dobra. La faţa locului a fost identificată o platformă destinată transportului de butelii răsturnată în afara părţii carosabile. O victimă, persoană de sex masculin, primeşte asistenţă medicală. Traficul este blocat şi s-a creat un perimetru de siguranţă", au precizat reprezentanţii ISU Dâmboviţa.

La faţa locului se intervine cu două autospeciale de stingere cu apă şi spumă, o autospecială de descarcerare, un echipaj SMURD şi o ambulanţă.

Conform IPJ Dâmboviţa, autoutilitara este răsturnată în afara părţii carosabile.

Articolul continuă după reclamă

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi de acord cu decizia CCR privind pensiile magistraţilor? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰