Un bărbat din Dolj a fost arestat preventiv după ce a încercat să lovească un altul cu toporul în cap. O poliţistă care trecea prin zonă a intervenit. Ca să ccalmeze spiritele a fost nevoită să tragă un foc de avertisment.

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Dolj au anunţat că poliţista Anca Lucreţia Mititelu Mic, din cadrul Postului de Poliţie Galicea Mare, se deplasa cu autospeciala la sediul IPJ Dolj pentru îndeplinierea unor atribuţii de serviciu, iar la un moment dat, pe DN 56, în comuna Galicea Mare a observat un conflict izbucnit între mai multe persoane, potrivit News.ro.

"Întrucât un bărbat de 32 de ani, din comuna Galicea Mare, ţinea în mână un obiect tăietor-despicător, având totodată intenţia de a lovi în zona capului un alt bărbat, de 44 de ani, din municipiul Craiova, agent şef adjunct de poliţie Mititelu Mic Anca Lucreţia a intervenit imediat între cei doi pentru împiedicarea loviturii şi aplanarea conflictului. Având în vedere efectuarea somaţiilor legale de către poliţistă, de care persoanele implicate nu au ţinut cont, a fost executat un foc de avertisment în plan vertical", au afirmat poliţiştii.

Ei au adăugat că în timpul evenimentului, un bărbat de 35 de ani, fratele bărbatului de 32 de ani şi un bărbat de 36 de ani l-au agresat pe bărbatul de 44 de ani.

Totodată, bărbatul de 32 de ani şi fratele acestuia au ameninţat-o pe poliţistă.

La faţa locului au ajuns apoi mai multe echipaje de poliţie, iar cei trei bărbaţi au fost imobilizaţi şi duşi la audieri.

Ei au fost reţinuţi pentru 24 de ore, fiind prezentaţi apoi instanţei care a decis arestarea prenvetivă pentru 30 de zile a bărbatului de 32 de ani. Ceilalţi doi agresori sunt anchetaţi sub control judiciar.

