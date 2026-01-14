Doi angajaţi ai Ministerului Afacerilor Interne au fost răniţi în această dimineaţă, iar un al treilea a suferit un atac de panică după ce o clădire a Poliţiei Rutiere din Lugoj a explodat. Deflagraţia a fost atât de puternică încât clădirea a fost distrusă în totalitate. Trei oameni care se aflau pe trotuar au scăpat ca prin minune, fără niciun fel de răni. Patru maşini au fost avariate, în urma exploziei, două dintre ele fiind autospeciale ale poliţiei.

Este devreme să vorbim de o cauză exactă a eploziei, este o anchetă amplă în desfășurare, dar există câteva aspecte extrem de interesante pentru că imobilul în care funcționase Serviciul cazier al Poliției Rutiere Lugoj, nu era racordat la sistemul de gaze, tocmai de aceea specialiștii veniți aici vorbesc despre o acumulare de gaze în interior, apărută din cauza infrastructurii extrem de vechi, s-a format undeva în zona canalizării o pungă de gaz, care a migrat și se pare că în momentul producerii deflagrației se afla exact sub clădirea poliției.

Filmul incidentului din Lugoj

Era puțin după ora 8, trei angajați erau înăuntru. Un rănit de 37 de ani a fost dus, inițial, la spitalul din Lugoj cu arsuri, iar ulterior transferat la Timișoara, al doilea este chiar șeful Biroului Rutier Lugoj, de 42 de ani, care a suferit o arsură minoră, iar al treilea, lucrător în cadrul cercetărilor penale a făcut doar un atac de panică.

Printr-o minune, niciunul dintre trecătorii de pe această stradă nu au fost răniți. Este în continuare mobilizare de forțe pe această stradă, este închisă întreaga zonă și constant perimetrul se mărește. Au fost închise alimentările cu gaz și curent la mai multe spații comerciale din zonă și la sediul poliției care a fost de asemenea evacuat. Acest perimetru se va mări tocmai pentru că nu au identificat încă exact cauza scurgerii de gaze. Trei mașini avariate, o autospecială de poliție.

