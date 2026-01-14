Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video O pungă de gaz migratoare ar fi dus la explozia din sediul de poliție din Lugoj. Imobilul nu era racordat

Doi angajaţi ai Ministerului Afacerilor Interne au fost răniţi în această dimineaţă, iar un al treilea a suferit un atac de panică după ce o clădire a Poliţiei Rutiere din Lugoj a explodat. Deflagraţia a fost atât de puternică încât clădirea a fost distrusă în totalitate. Trei oameni care se aflau pe trotuar au scăpat ca prin minune, fără niciun fel de răni. Patru maşini au fost avariate, în urma exploziei, două dintre ele fiind autospeciale ale poliţiei.

de Iulia Pop

la 14.01.2026 , 13:49
Galerie (6)

Este devreme să vorbim de o cauză exactă a eploziei, este o anchetă amplă în desfășurare, dar există câteva aspecte extrem de interesante pentru că imobilul în care funcționase Serviciul cazier al Poliției Rutiere Lugoj, nu era racordat la sistemul de gaze, tocmai de aceea specialiștii veniți aici vorbesc despre o acumulare de gaze în interior, apărută din cauza infrastructurii extrem de vechi, s-a format undeva în zona canalizării o pungă de gaz, care a migrat și se pare că în momentul producerii deflagrației se afla exact sub clădirea poliției. 

Filmul incidentului din Lugoj

Era puțin după ora 8, trei angajați erau înăuntru. Un rănit de 37 de ani a fost dus, inițial, la spitalul din Lugoj cu arsuri, iar ulterior transferat la Timișoara, al doilea este chiar șeful Biroului Rutier Lugoj, de 42 de ani, care a suferit o arsură minoră, iar al treilea, lucrător în cadrul cercetărilor penale a făcut doar un atac de panică.

Articolul continuă după reclamă

Printr-o minune, niciunul dintre trecătorii de pe această stradă nu au fost răniți. Este în continuare mobilizare de forțe pe această stradă, este închisă întreaga zonă și constant perimetrul se mărește. Au fost închise alimentările cu gaz și curent la mai multe spații comerciale din zonă și la sediul poliției care a fost de asemenea evacuat. Acest perimetru se va mări tocmai pentru că nu au identificat încă exact cauza scurgerii de gaze. Trei mașini avariate, o autospecială de poliție. 

Iulia Pop
Iulia Pop Like

Îmi place să știu. Pun întrebări, și cer, imperios, răspunsuri! Îmi place să ascult. Sincer, uneori de atât e nevoie! Îmi place să scriu. Sunt perfecționistă și “lupt” pentru fiecare cuvânt din știre! Îmi place să zâmbesc.

explozie lugoj politie
Înapoi la Homepage
Văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu a ajuns să aibă acum o avere de un milion de euro. Cum a fost posibil
Văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu a ajuns să aibă acum o avere de un milion de euro. Cum a fost posibil
Imagini incendiare cu Rihanna în lenjerie intimă. Cum arată vedeta după al 3-lea copil
Imagini incendiare cu Rihanna în lenjerie intimă. Cum arată vedeta după al 3-lea copil
Dinamo are pe masă ofertă de 4 milioane de euro din Ucraina pentru Cătălin Cîrjan. Exclusiv
Dinamo are pe masă ofertă de 4 milioane de euro din Ucraina pentru Cătălin Cîrjan. Exclusiv
A fost dezlegat misterul fetei cu cască de la Crans-Montana, de la care a pornit totul. Cyane nu trebuia să fie acolo în noaptea fatală
A fost dezlegat misterul fetei cu cască de la Crans-Montana, de la care a pornit totul. Cyane nu trebuia să fie acolo în noaptea fatală
Femeie, atacată la un hotel de lux. Și-ar fi pierdut cunoștința și s-a trezit pe stradă
Femeie, atacată la un hotel de lux. Și-ar fi pierdut cunoștința și s-a trezit pe stradă
Comentarii


Întrebarea zilei
Obişnuiţi să donaţi sânge?
Observator » Evenimente » O pungă de gaz migratoare ar fi dus la explozia din sediul de poliție din Lugoj. Imobilul nu era racordat