O tânără din Galaţi a ajuns la spital, după ce a fost atacată de un câine Amstaff

O tânără de 26 de ani a ajuns la spital, după ce a fost atacată de un câine din rasa Amstaff, în timp ce își plimba la rândul său animalul de companie. Aceasta a fost dusă la spital pentru îngrijiri medicale de specialitate.

Incidentul a avut loc vineri seara. Animalul fusese lăsat nesupravegheat. La fața locului s-au deplasat de urgență un echipaj de poliție și unul de jandarmerie, care au imobilizat animalul cu ajutorul unui dispozitiv de capturare de tip lasou.

Ce spun poliţiştii

La data de 29 august 2025, la ora 22:35, Secția 3 Poliție Galați a fost sesizată, prin apel la numărul unic de urgență 112, cu privire la faptul că, pe strada Brăilei, din municipiul Galați, un câine aparținând unei rase periculoase, lăsat nesupravegheat, a devenit agresiv și a rănit o femeie.

La fața locului s-au deplasat de urgență un echipaj de poliție și unul de jandarmerie, care au imobilizat animalul cu ajutorul unui dispozitiv de capturare de tip lasou.

Din verificările efectuate, polițiștii au stabilit că o tânără de 26 de ani, în timp ce își plimba câinele de talie mică, ar fi fost atacată de un câine din rasa Amstaff, care i-a provocat o zgârietură în zona abdomenului. Aceasta a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale de specialitate.

La fața locului au intervenit și polițiști din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor, care, în scurt timp, au identificat proprietarul câinelui, un tânăr de 20 de ani, care a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare totală de 15.000 lei, pentru nerespectarea prevederilor O.U.G. nr. 55/2002 privind regimul de deținere al câinilor periculoși sau agresivi și ale Legii nr. 205/2004 privind protecția animalelor.

În cauză a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de neluare, de către proprietarul câinelui sau deținătorul temporar, a măsurilor de prevenire a atacului canin asupra unei persoane, cercetările fiind continuate.

