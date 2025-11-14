Sunt unele IFN-uri în România care i-ar face să roșească până și pe cei mai nesimțiți cămătari. Cum altfel aș putea descrie situația în care o instituție financiară nebancară își jupoaie un client care a împrumutat 7.000 de lei cerându-i să returneze 78.000 de lei. Legea care limitează dobânzile cerute de IFN-uri e facultativă pentru unele dintre ele. Inspectorii de la Protecția Consumatorului au descoperit dobânzi uriașe, comisioane ascunse și capcane abil strecurate în contractele de creditare la care apelează, din păcate, cei mai sărmani dintre români.

Din cele 570 de IFN-uri verificate, ANPC a găsit nereguli la mai mult de 300.

La un an de la intrarea în vigoare a legii care plafonează comisioanele la dublul sumei împrumutate, piaţa arată la fel... iar cei care plătesc sunt tot oamenii.

"În continuare contractele contin aceste clauze abuzive. Majoritatea creditorilor nu respectă termenul de 90 de zile pentru declararea scadenţei anticipate. O fac mult mai devreme decât permite legea şi la fel, nu notifică clientul cu privire la cesiunea de creanţă" a explicat avocatul specializat în drept bancar Camelia Grădinaru.

"Pentru 7.000 de lei, am plătit 4 ani câte 1.000 pe lună"

Mai mult, clienţii care solicită modificarea contractului conform legii se lovesc de un refuz. Tocmai de aceea, mulţi au dat în judecată instituţiile financiare nebancare.

"Am luat 7.000 de lei. [...] Şi am plătit aproape 4 ani de zile pentru 7.000 lei câte 1.000 de lei pe lună. Am avut o problemă, nu am mai putut plăti şi mi-a venit acasă 78.000 lei de plată. [...] Sechestru pe casă, pe maşină, poprire pe toate conturile" a explicat păgubita Monica Chirilă.

"Legislatia nu e foarte dură, de aceea există IFN-uri care continuă să abuzeze. Cred că penalităţile impuse de BNR ar trebui să fie mult mai dure, un procent din cifra de afaceri şi la a doua abatere chiar interzicerea funcţionării companiilor" a explicat specialistul economic Observator Iancu Guda.

Dobânda de la IFN-uri porneşte de la 30%

Specialiştii le recomandă, celor care pot, să ia credite de la bănci, nu de la IFN-uri.

"O bancă are dobânda intre 5,25% şi 17,18% pentru nevoi personaele. În schimb, de la IFN pornesc de la 30%. […] Nu verifică situaţia clienţilor la biroul de credit, dacă au întârzieri sau raportări negative, nu ţin cont de gradul de îndatorare, acordă creditele pe bandă rulanta, nu contează salariul persoanei" a explicat specialistului bancar Irina Ştefan.

​Dar tocmai cu această acordare facilă îşi "agaţă" IFN-urile clienţii şi nu ies niciodată în pierdere. În cazul unui imprumut de 10.000 lei luat pe o perioada de 24 de luni de la un IFN, dobânda lunară poate fi cu 65% mai mare decât la un credit făcut la banca, iar rata lunară dublă. ​Există însă și IFN-uri care, pentru credite contractate pe perioade mai scurte de până la 8 luni, au dobânzi şi de 80 lei pe zi.

