Ofițer de securitate din Iaşi, arestat după ce ar fi furat 20.000 € din banca pe care o păzea

Un ofițer de securitate al unei bănci din Iași a fost arestat preventiv după ce ajuns de cealaltă parte a legii. Acesta ar fi furat 20.000 de euro chiar din locul pe care trebuia să-l păzească: o sucursală. Bărbatul era dependent de jocuri de noroc şi a comis jaful la câteva zile după o tentativă de suicid.

"Aveai nevoie de bani? Datorii de la jocuri? Ai încercat să arunci blocul în aer?" În cătuşe şi cu faţa acoperită, bărbatul în vârstă de 50 de ani a ajuns ieri în faţa judecătorilor. Este acuzat de furt calificat şi va sta în spatele gratiilor pentru următoarele 30 de zile.

Ofițerul de securitate lucra de mai mulți ani în cadrul băncii și era persoana care gestiona accesul și siguranța agențiilor din întreg județul Iași. S-a folosit de chei potrivite ca să dezactiveze codul de acces din agenţie. Odată intrat, a dat spargerea uriaşă - peste 20.000 euro.

Dependenţa de jocuri de noroc ar fi motivul pentru care bărbatul a vrut să pună mâna pe bani, spun vecinii. "A avut o soţie extraordinar de bună, o fetiţă. L-a părăsit nevasta că el juca la jocuri de noroc şi bea foarte mult şi apoi s-a luat cu o fată şi l-a părsit şi aia".

Nu e singurul gest extrem făcut de bărbat. Săptămâna trecută a încercat să îşi pună capăt zilelor. "A dat la cămătari apartamentul şi ar fi jucat banii toţi la jocuri de noroc şi el a dat drumul la gaz aici şi cred că a vrut să dea foc", spun vecinii.

A fost salvat la timp de un echipaj ISU Iași, care a reuşit să intre în locuință. "Am văzut o funie că a venit salvarea, că a venit poliţia, că au venit de la gaz", a declarat o vecină. După tentativa de sinucidere, bărbatul a fost transportat la Institutul de Psihiatrie "Socola", unde a fost internat temporar.

