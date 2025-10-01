Un bărbat din Constanţa a intrat în atenţia poliţiştilor după ce a tras cu pistolul în câinii vecinilor. Cinci focuri de armă au răsunat când individul a considerat că Golden Retrieverul lui este ameninţat de un bichon. Poliţiştii l-au amendat şi i-au confiscat arma! Incidentul violent a fost filmat de o cameră de supraveghere.

Incidentul a avut loc în cartierul Palazu Mare, de la marginea Constanţei. Bărbatul a scos pistolul la câinii vecinilor pe care i-a acuzat de mai multe ori că îşi lasă animalele nesupravegheate.

Scandal între vecini din cauza câinilor

Vecină: M-am preocupat să-i sterilizez pe toţi cei din zonă pentru a nu se mai înmulţi.

Reporter Observator: Căţeluşii aceştia mici nu cred că sunt un pericol dacă ajung să iasă pe stradă, nu?

Vecină: Nu, clar! Ei sunt gălăgioşi, dar nu.

Gloanţele au trecut pe lângă bichon, dar polițiștii s-au autosesizat după ce filmarea a apărut în social media.

"S-a postat pe un grup de cartier pentru ca domnul să înţeleagă că lumea îl vede şi că nu este OK ce face, pentru că nu este la prima abatere. Au fost cei de la poliţia veterinară (Poliţia Animalelor - n.r.), l-au palpat, e ok. Dacă e ceva, îl duc la veterinar", a povestit proprietara câinelui împuşcat.

Pistolul folosit, de tip airsoft, interzis în spaţii publice

Arma folosită este un pistol cu bile, pe care proprietarul nu are voie să îl folosească în spaţii publice.

Poliţiştii au venit miercuri dimineaţă şi au stat de vorbă cu proprietarul căţeilor agresaţi. Individul a fost chemat la sediul poliţiei unde a fost audiat de oamenii legii mai multe ore.

"A fost sancționat contravențional cu suma de 5.000 de lei şi, de asemenea, i-a fost ridicat pistolul de tip airsoft, în vederea indisponibilizării", a declarat Andreea Ambroze, purtător de cuvânt IPJ Constanţa.

Bărbatul a fost amendat cu încă 2.000 de lei pentru că a tras spre câine.

Justiţia începe să pedepsească sever relele tratamente aplicate animalelor. Un individ din Târgu Neamţ a fost condamnat la doi ani de închisoare cu executare pentru că a omorât în bătaie căţelul vecinilor.

