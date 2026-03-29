Ora Pământului a fost marcată aseară în întreaga lume. Luminile au fost stinse simbolic, lăsând loc cântecelor și mesajelor dedicate protejării mediului. Evenimentul a fost celebrat şi în România. Mii de oameni s-au adunat în mai multe orașe pentru a îndemna la responsabilitate față de natură și mediul înconjurător. Mai ales că ţara noastră se află pe pe primul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește nivelul ridicat de poluare.

Bucureşti

Luminile s-au stins aseară la Palatul Parlamentului. Clădirea-simbol şi-a oprit iluminatul timp de o oră pentru a marca Ziua Pământului. La demers s-a alăturat şi Primăria Capitalei.

Iaşi

La Iaşi, mai multe coruri s-au adunat pe treptele Teatrului Naţional pentru a marca ziua.

Suceava

În lumina caldă a lumânărilor, peste 100 de copii de la o şcoală din Suceava au cântat în cor melodii cunoscute şi au încercat să atenţia asupra consumului tot mai mare de energie la nivel mondial. Cu toții au vrut să transmită că educația, arta și responsabilitatea față de mediu pot merge mână în mână.

Galaţi

Momentul a fost marcat şi la Galaţi. 300 de copiii s-au alăturat mişcării, iar lumina î centru a fost stinsă.

Constanţa

La Constanţa, Ora Pământului a oferit elevilor posibilitatea de a transmite, prin artă, mesaje despre importanța protejării mediului printr-un concurs de pictură. 1.000 de oameni au participat la eveniment.

Şi clădirile-simbol din lume şi-au stins luminile.

Turnul Eiffel din Paris, Bazilica Sagrada Familia din Barcelona, Acropola din Atena sau celebrul port Victoria din Hong Kong au stins luminile pentru un mediu înconjurător mai curat.

Ora Pământului a fost sărbătorită pentru prima dată în anul 2007 în oraşul Sydney din Australia la iniţiativa unui ONG. Atunci, peste două milioane de oameni și mai multe companii s-au alăturat mişcării. Un an mai târziu s-a extins la nivel global.

Oamenii sunt îndemnaţi şi în prezent, ca, în această zi, să stingă luminile şi să deconcecteze aparatura neesenţială.

