Astăzi este Joia Mare, o zi de mare însemnătate pentru creştinii ortodocşi din toată lumea. În toate casele se vopsesc ouă. Însă anul acesta, dacă vrem să fim în tendinţe, schimbăm clasicul roşu cu ceva mai instagramabil. Culori pastel şi chiar sclipici.

Anul acesta, de Paşte, ouăle roşii nu mai sunt în tendinţe. Se poartă cele pastel. Ori, cei mai îndrăzneţi, le vopsesc curcubeu. Dacă până acum regula era simplă, ouă roșii de Paște, în 2026 lucrurile se mai nuanțează. Roz, mov, portocaliu sau turquoise. Oul în sine devine un mic element de decor. Unul care încearcă să țină pasul cu trendurile.

În Joia Mare se face și ultima curățenie înainte de Paște

"Am pregătit niște ouă având în vedere că urmează Paștele, am preferat să aleg ouă albe ca să se vadă culoarea intensă. Am ales să fiu în trend și de Paști", a declarat Rebeca Nemiţanu, antrenor de fitness. După ce ouăle s-au uscat. Vine momentul adevărului: reacția prietenelor.

Din zona Banatului, plină de ouă pastelate și creativitate, trecem în Oltenia, unde tradiția se păstrează cu sfințenie. Aici, se vopsesc ouăle în roșu, culoare care simbolizează sângele lui Iisus Hristos. După ce au fost colorate, sunt pictate cu migală.

"Eu anul acesta am ales varianta aceasta cu culori naturale și floricele: floricele de sezon, am aici o zambilă. Este un moment de relaxare, bineînțeles, în fiecare an copiii de-abia așteaptă să ajungă la acest moment", a declarat Oana Păunescu, artizan. În Joia Mare se face și ultima curățenie înainte de Paște.

