Acuzaţii grave la spitalul din Beiuş. Familia unei paciente de 79 de ani spune că femeia a murit după ce starea ei s-a agravat pentru că ar fi rămas ore întregi fără asistență medicală. Bătrâna a fost găsită inconștientă de fiica ei care a strigat după ajutor, dar numai o infirmieră a răspuns. La rândul ei aceasta a apelat la 112 din spital.

Cazul a ajuns în atenția autorităților în primăvara anului trecut, atunci când femeia a fost internată la spitalul din Beiuș. Odată ce medicii i-au făcut mai multe investigații, au decis ca aceasta să fie transferată de pe secția de ortopedie pe cea de chirurgie. Acolo a găsit-o și fiica ei, neîngrijită de către medici, susține aceasta, într-o stare de sănătate foarte gravă, cu dificultăți de respirație, dar și cu un abdomen umflat.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Autopsia a scos la iveală faptul că femeia a decedat în urma unui stop cardiac, care s-a manifestat din cauza bolii netratate, cu care a fost diagnosticată în momentul în care a fost transferată de pe secția de ortopedie pe cea de chirurgie. Familia femei a depus o plângere la parchet, iar la spital, o anchetă internă a decis ca medicul chirurg, care s-a ocupat de caz, să fie penalizat la salariu cu diminuarea salariului cu 25% pentru o perioadă de șase luni.

Articolul continuă după reclamă

Simona Vasiac Like Vin din colțul de țară unde se agață harta în cui. Fiecare om care pășește în acest loc își retrăiește copilăria și asta încerc să arăt dincolo de ecran. ➜

Întrebarea zilei Vă daţi trei paşi în spate când vedeţi o pisică neagră? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰