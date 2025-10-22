Video Pacientă moartă după ore fără îngrijire medicală. Fiica a cerut ajutor, dar doar o infirmieră a răspuns
Acuzaţii grave la spitalul din Beiuş. Familia unei paciente de 79 de ani spune că femeia a murit după ce starea ei s-a agravat pentru că ar fi rămas ore întregi fără asistență medicală. Bătrâna a fost găsită inconștientă de fiica ei care a strigat după ajutor, dar numai o infirmieră a răspuns. La rândul ei aceasta a apelat la 112 din spital.
Cazul a ajuns în atenția autorităților în primăvara anului trecut, atunci când femeia a fost internată la spitalul din Beiuș. Odată ce medicii i-au făcut mai multe investigații, au decis ca aceasta să fie transferată de pe secția de ortopedie pe cea de chirurgie. Acolo a găsit-o și fiica ei, neîngrijită de către medici, susține aceasta, într-o stare de sănătate foarte gravă, cu dificultăți de respirație, dar și cu un abdomen umflat.
Autopsia a scos la iveală faptul că femeia a decedat în urma unui stop cardiac, care s-a manifestat din cauza bolii netratate, cu care a fost diagnosticată în momentul în care a fost transferată de pe secția de ortopedie pe cea de chirurgie. Familia femei a depus o plângere la parchet, iar la spital, o anchetă internă a decis ca medicul chirurg, care s-a ocupat de caz, să fie penalizat la salariu cu diminuarea salariului cu 25% pentru o perioadă de șase luni.
