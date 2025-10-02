Muntele Tâmpa, mlaștinile de la Prejmer sau Poiana Narciselor sunt doar câteva dintre ariile naturale protejate de o frumusețe aparte, din centrul țării. Colțuri de rai pe care o instituție nefuncțională le-a transformat în paradisurile nimănui. Agenția Națională pentru Ariile Naturale Protejate a fost absorbită de Agenția Națională de Protecție a Mediului, iar acest lucru poate însemna o nouă şansă pentru conservarea corespunzătoare a acestor frumuseţi ale naturii.

Când vorbim despre minuni ale naturii, judeţul Braşov este casă pentru 15 rezervații naturale, 14 monumente ale naturii şi două dintre cele mai cunoscute parcuri naţionale - Bucegi şi Piatra Craiului.

"Doar în judeţul Braşov sunt nu mai puţin de 31 de arii naturale protejate. Arii care trebuie protejate, îngrijite, administrate. În ultimii ani, cel puţin din birou, de acest lucru s-au ocupat 6 angajaţi ai Serviciului Teritorial Braşov din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate", a transmis reporterul Observator Claudiu Loghin.

"Avem un patrimoniu natural al judeţului Braşov care trebuie conservat, valorificat cu sustenabilitate, pentru noi şi pentru generaţile care urmează", a precizat Ciprian Băncilă, directorul Direcției Județene de Mediu Brașov.

Viorel Mihai este ranger pe muntele Tâmpa din anul 2015, știe ca pe propriul buzunar fiecare potecă, drum de acces şi mai ales ce înseamnă munca pe teren într-o asemenea arie protejată.

"Eu personal ştiu când plec pe teren, când plec pe munte, nu ştiu când mă întorc. Aceste puncte de popas trebuie întreţinute, panourile de informare turistică trebuie refăcute, totul trebuie foarte bine pus la punct", susţine Viorel Mihai, ranger Tâmpa.

Muntele Tâmpa este rezervaţie naturală din 1962, are o suprafaţă de aproximativ 200 de hectare şi din 2019, cel puţin pe hârtie, custodele muntelui Tâmpa a fost Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate.

Din primăvară însă, Agenția de Administrare a Ariilor Naturale Protejate a fost absorbită de Agenția Națională de Protecție a Mediului și așa au luat naștere Direcțiile Județene de Mediu. Fuziunea este acum aproape de finalizare.

"Indubitabil este loc de îmbunătăţire, asta ne şi dorim. Am cerut o prezenţă în teren, protocoale ci jandarmeria, cu primăriile, cu ocoalele silvice", spune Ciprian Băncilă, directorul Direcției Județene de Mediu Brașov.

Județul Brașov are o suprafață totală de peste 5.300 de kilometri pătrați, iar 51% din suprafața totală este inclusă într-una din formele de protecție a naturii.

