La o zi după explozia care a făcut praf sediul Poliției din Lugoj, anchetatorii au revenit la fața locului. Experți și echipe de intervenție analizează resturile clădirii și adună probe, pentru a stabili cauzele deflagrației și pentru a preveni o tragedie precum cea din Rahova. Nu e, însă, primul semnal de alarmă. Luna trecută, 70 de oameni au fost evacuați din cauza mirosului puternic de gaze, la câteva străzi de locul exploziei.

La o zi după ce sediul Poliției din Lugoj a sărit în aer, anchetatorii s-au întors la locul exploziei, însoţiţi de experţi. Specialiştii de la Insemex Petroşani fac foraje din loc în loc, ca să stabilească exact ce a produs această explozie şi dacă întreaga zonă mai prezintă risc. "Nu au fost identificate valori peste limitele normale. În aerul atmosferic nu este prezentă concentraţie de gaz metan", a declarat Daniel Miluț, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Timiş.

Trei poliţişti au fost răniţi în momentul exploziei

Primele indicii arată o acumulare de gaze, la fel ca în cazul exploziei devasttaoare din Rahova. În paralel cu măsurătorile din perimetrul de protecţie, specialiştii adună probe şi de sub dărâmături. "Avem anumite concluzii preliminare în sensul că deflagraţia nu are legătură cu racordul de gaze de la clădirea poliţiei, ceea ce duce la concluzia că nu este o cauză imputabilă instituţiei noastre. Această clădire secundară nu era racordată la gaze", a declarat Paul Podăriţă, șeful Serviciului de Investigații Criminale. La fața locului, ISU Timiș a adus și un container multi-risc al cărui rol este să menţină în picioare ce a mai rămas din clădire. Altfel spus îi ajută pe cei care fac cercetările să lucreze în siguranţă.

Până la finalizarea cercetărilor, sute de familii de pe cinci străzi din apropiere au rămas fără gaze în toiul iernii. Nimeni nu știe când va fi reluată alimentarea. Probleme în cartier nu sunt noi. 70 de oameni au fost evacuaţi luna trecută din casele lor, după ce un miros puternic de gaze s-a simţit la câteva sute de metri de locul unde a explodat secţia de poliţie. "Acum am ajuns într-o problemă mult mai delicată şi mult mai gravă, cu vitcime. Deja avem mari semne de întrebare cu ceea ce se întâmplă pe această zonă centrală din punct de vedere al alimentării cu gaze naturale", a declarat Călin Dobra, primarul din Lugoj.

Trei poliţişti au fost răniţi în momentul exploziei. Unul dintre ei este internat la Timișoara, cu arsuri pe 10% din suprafața corpului. Medicii spun că nu are nevoie de operație, însă va rămâne în spital pentru tratament și monitorizare. Ceilalţi doi au fost externaţi.

