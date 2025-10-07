Peste 2 mii de şcoli şi grădiniţe din Bucureşti, Ilfov, Ialomiţa, Călăraşi, Giurgiu şi Constanţa vor fi închise mâine din cauza codului roşu. Părinţii sunt acum bulversaţi cu progamul zilei de mâine. Autorităţile recomandă ore în format online, dar cei mai mulţi directori spun că vor recupera materia, cel mai probabil, în zilele următoare.

Bucureşti, Ilfov, Călăraşi, Ialomiţa, Giurgiu şi Constanţa. Sunt judeţele care au decis să pună lacăt pe porţile unităţilor de învăţământ. Şcolarii şi preşcolarii stau mâine acasă. Decizia vine după mai multe discuţii în comitetele de urgenţă. Cele mai mari dezbateri au existat asupra copiilor din Capitală.

"Suspendarea cursurilor cu prezenţa fizică cu posibilitatea de continuare în sistem online", spune Andrei Nistor, prefectul Capitalei.

"S-a decis în unanimitate ca şcolile, începând cu codul roşu de mâine, să fie suspendate activităţile şcolare din municipiul București. Prioritatea noastră este să asigurăm bucureștenii că nu sunt în pericol, că nu se blochează orașul, că nu se creează acea vâlvă de a lua copilul de la școală și de a-l duce acasă", spune Stelian Bujduveanu, primarul interimar.

Astfel de rafale în perioadele Din an în care Copacii sunt infrunziţi au efecte mult mai grave pt că acești arbori se comportă că adevărate panouri în calea vântului. Comparativ cu sezonul de iarnă când copacii sunt desfrunziți și vântul trece printre crengi. Și pentru că plouă abundent deja, copacii sunt uzi, crengile sunt mai grele și se pot rupe mult mai ușor. La fel de periculoase sunt si obiectele care nu sunt fixate sau ancorate bine.

Decizia a fost transmisă către şcolile din Bucureşti abia după ora 17. Nu e de mirare că grupurile online de părinţi s-au înroşit imediat. Nimeni nu ştie cum să îşi reorganizeze programul de la serviciu.

"Eu zic că e așa mai mult o sperietură, că au fost vremuri mai vitrege, dar eu știu,ne conformăm. Poate să fie și adevărat, poate nu, dar eu zic că e un pic de panică".

"Stă cu bunica, acasă. Decizia - bună, chiar dacă vor recupera ziua într-o sâmbătă, asta e situația, ce să facem, decât să îi scoatem și să cheltuim banii pe medicamente", spun părinţii.

"Din punctul meu de vedere, este o decizie așa cum trebuia să fie. Nu este nimic ieșit din comun dacă oi zi vom putea stă acasă și vom accesa cursurile online, la urmă urmei este vorba despre siguranță copiilor noștri", a declarat Eugen Ilea, Preşedinte ProEDU federația națională a părinților.

Nu toţi directorii sunt de acord cu decizia inspectoratului

"Nu înțeleg vremea severă, mă gândesc că de-a lungul timpului au mai avut astfel de epsioade severe de vreme și nu s-a întâmplat nimic. Materia se va recupera în orele celelalte", spune Daniela Voinea, directoare Sf. Voievozi.

Dacă se vor face ore în format online sau dacă materia va fi recuperată în alte zile rămâne la decizia fiecărei unităţi de învăţământ.

"Consiliile de administrație vor stabili modalitățile concrete prin care se asigură parcurgerea integrală a programelor școlare prin modalităţi alternative", spune Lixandru Florin, inspector general şcolar.

La Constanţa, decizia de suspendare a cursurilor a fost luată încă de luni.

"O să stăm acasă şi o să ne bucurăm de o zi împreună".

"Sunt cosmeticiană, dar mi-am anulat programările", spun localnicii.

O decizie similară, de suspendare a cursurilor din cauza avertizărilor meteo, nu s-a mai luat din 2022. Atunci viscolul paraliza ţara.

