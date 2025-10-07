Ciclonul Barbara, care ne dă nouă fiori acum, a măturat deja Bulgaria. Patru oameni au murit, după ce staţiunile de la Marea Neagră au fost inundate. Iar codul roşu de furtuni e încă activ. Ministerul de Externe a emis o avertizare de călătorie în ţara vecină, unde pot apărea blocaje în trafic, dar şi anulări ale zborurilor.

Staţiuni acoperite de ape, maşini aruncate în mare, sute de oameni evacuaţi. Coşmarul care a început la sfârşitul săptămânii în ţara vecină e departe de final.

Veştile rele continuă pentru bulgari

Meteorologii au emis din nou cod roşu de ploi şi indunaţii pentru tot litoralul. Pământul este deja saturat, iar autorităţile se tem de un nou val de viituri în orele următoare.

Articolul continuă după reclamă

Ministerul de Externe a avertizat cetăţenii români să evite călătoriile în Bulgaria, în următoarele zile. Un drum care duce către Grecia a fost deja închis, din cauza unei alunecări de teren. Alte rute ar putea fi perturbate, la fel şi zborurile. Pericolul cel mai mare rămâne în staţiunile de la Malul Mării Negre, unde sâmbătă a plouat în câteva ore cât pentru trei luni.

Elenite este o staţiune distrusă, nisipul nici nu se mai vede din cauza buştenilor aduşi de viitură. Iar refacerea reliefului ar putea dura luni întregi. Patru oameni au murit luaţi de torenţii uriaşi care au măturat întreaga staţiune. Şcolile şi grădiniţele au fost deja închise în oraşul maritim Țarevo. A plouat deja cu un debit de aproape 100 de litri pe metru pătrat.

"Oamenii se tem de ploaie. Nu pot domi noaptea după ce plouă, tot oraşul este stresat din acest motiv.

"Am aruncat deja tot din casă. Ce să facem? Suntem pregătiţi de data asta? Nu mai avem nimic în casă. Nu mai am uşi", spun oamenii.

Iar în staţiunea Lozeneț apa a intrat în holurile hotelurilor. În Elenite accesul este încă interzis. Alimentarea cu electricitate nu a fost restabilită, iar autorităţile duc negocieri cu oamenii care încă refuză evacuarea.

Anchetele declanşate după dezastru au scos la iveală o problemă halucinantă

Multe dintre clădirile şi hotelurile de aici, din Elenite, ar fi fost ridicate chiar pe cursul unui râu. Ministrul Dezvoltării din Bulgaria, a recunoscut astăzi, oficial, că există construcţii pe albia naturală şi că unele hoteluri ar putea fi declarate ilegale retroactiv.

Alte staţiuni de la malul mării au fost evacuate preventiv.

Cristi Popovici Like Nu poți să fii jurnalist dacă nu iubești adrenalina, provocările și, mai ales, oamenii. Este una dintre cele mai palpitante meserii din lume. ➜

Întrebarea zilei Urmăriţi preţul produselor ca să nu fiţi păcăliţi de Black Friday? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰