Parlamentul a înfiinţat comisia specială "România fără violenţă domestică". 25% dintre românce au fost lovite

Plenul Parlamentului a decis înfiinţarea comisiei speciale comune parlamentare "România fără violenţă domestică". S-au înregistrat 249 voturi pentru. Noua comisie vizează legislaţia privind prevenirea, combaterea şi sancţionarea violenţei domestice, potrivit Agerpres.

Parlamentul a înfiinţat comisia specială "România fără violenţă domestică". 25% dintre femei au fost lovite - Shutterstock

Potrivit hotărârii adoptate în acest sens, decizia a fost luată "având în vedere amploarea îngrijorătoare pe care fenomenul violenţei împotriva femeilor a căpătat-o în ultima vreme în România, luând în considerare obligaţia constituţională a statului român de a lua măsuri legislative, administrative şi judiciare pentru protecţia efectivă a vieţii şi integrităţii persoanei, precum şi pentru sancţionarea şi pedepsirea celor vinovaţi de comiterea infracţiunilor contra persoanei".

În hotărâre se mai precizează că, în conformitate cu datele Eurostat, 25,4% dintre femeile din România, de peste două ori media UE de 10,7%, au experimentat violenţă fizică din partea partenerului. Aproape 49% dintre acestea, care au avut vreodată un partener, au suferit, cel puţin o dată în viaţa lor, un tip de violenţă (verbală, psihologică, fizică, sexuală, economică, socială, spirituală, cibernetică).

Comisia va funcţiona pe o perioadă de 12 luni de la data constituirii, cu posibilitatea prelungirii activităţii.

La comisie vor putea fi invitaţi reprezentanţi ai instituţiilor/autorităţilor publice, ai sistemului judiciar, ai mediului academic, ai organizaţiilor neguvernamentale, ai organizaţiilor internaţionale acreditate, cu experienţă în prevenirea şi combaterea violenţei domestice, precum şi victime ale violenţei domestice.

Comisia va avea atribuţii în analizarea cadrului legislativ naţional, european şi internaţional relevant în materie de prevenire, combatere şi sancţionare a violenţei domestice, elaborarea de propuneri legislative în domeniu, modificarea şi completarea celor în vigoare, organizarea de audieri publice, dezbateri şi conferinţe.

Comisia va fi compusă din 25 membri, iar preşedinte va fi liberala Alina Gorghiu.

