Pasionaţii de K-pop, anime și Cosplay s-au adunat la prima convenție de acest gen din România. Două vedete internaționale au ajuns pentru prima dată în țara noastră, iar participanții au intrat în pielea personajelor preferate. Nu au lipsit, bineînţeles, costumele spectaculoase, unele de sute de euro.

Cu ţinute inspirate din jocurile video preferate sau din cărţi, iubitorii de anime au făcut senzaţie. Tinerii au avut ocazia să facă poze cu idolii din filme, iar, la final, să primească şi un cadou special din partea artiştilor. "Eu sunt Taryn. Sunt un cosplayer profesionist din Italia şi am venit pentru prima dată în România. Sunt foarte fericit să fiu aici", a declarat Taryn, personaj anime.

Spre finalul evenimentului a avut loc şi o paradă, unde participanţii şi-au etalat costumele de sute de euro. La acest eveniment au venit zeci de tineri talentați, pentru a-și arăta pe podium cât de mare este pasiunea lor pentru cultura asiatică și cât de mult efort au depus pentru a arăta așa.

Iar pentru fanii care vor să ducă pasiunea mai departe, faimoasele păpuşi K-Pop Demon Hunters vor fi disponibile curând.

