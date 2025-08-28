Dragoş Pîslaru, ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, reacţionează după atacul asupra livratorului nepalez. Acesta critică gestul tânărului care a dat cu pumnul şi spune că avem o problemă ca societate.

Pîslaru compară cazul livratorului asiatic lovit cu cel al unui român plecat "la căpşuni": Avem o problemă - Facebook

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene a comparat cazul livratorului nepalez cu situaţia românilor plecaţi în cautarea unei vieţi mai bune peste hotare.

"Dacă un român plecat la căpşuni în Spania este agresat fizic de către un spaniol din simplul motiv că este român, avem o problemă. Dacă un medic român plecat în Franța este agresat fizic de către un francez din simplul motiv că este român, avem o problemă. Dacă un muncitor în construcţii român plecat în Anglia este agresat fizic de către un englez din simplul motiv că este român, avem o problemă. Dacă un șofer de tir român plecat în Olanda este agresat fizic de către un olandez din simplul motiv că este român, avem o problemă. Dacă un livrator nepalez venit să muncească în România este agresat fizic de către un român din simplul motiv că este nepalez, atunci cu siguranță avem o problemă", a scris Dragoş Pîslaru într-o postare pe Facebook

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene a mai spus că peste 6,5 milioane de români trăiesc, muncesc şi îşi cresc copiii în străinătate.

"Ei merită respect. La fel cum merită respect şi cei care vin să muncească cinstit în România, încercând să construiască un trai mai bun pentru ei şi familiile lor", susţine Dragoş Pîslaru.

Acesta spune că politicienii nu ar trebui să instige la ură şi la violenţă împotriva altor naţii.

