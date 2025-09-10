Percheziții la compania aeriană "Fly Lili", suspectată de evaziune fiscală. Nu a plătit taxele pentru angajaţi

Compania aeriană care i-ar fi dus pe mercenarii lui Horaţiu Potra în Congo a ajuns în vizorul procurorilor. Anchetatorii au descins la mai multe sedii ale Fly Lili, în București și Sibiu. Aceştia au suspiciuni că firma ar fi provocat un prejudiciu de 12 de milioane de lei din evaziune fiscală. La audieri au fost duși angajați ai companiei aeriene şi unul dintre directori.

Polițiștii din București au făcut joi cinci percheziții la București și Sibiu la sediile operatorului aerian, bănuit că din 2024 și până în prezent a reținut taxele de la angajați, dar nu le-a plătit către stat, potrivit Mediafax.

Compania vizată este activă pe piața transportului de pasageri, are mai multe aeronave și are peste 170 de angajați - piloți, însoțitori de bord și personal tehnic aerian. Surse judiciare au declarat pentru Mediafax că firma este "Fly Lili".

Prejudiciul de 12 milioane lei a fost generat prin neplata contribuțiilor sociale și a impozitelor care ar fi trebuit virate la bugetul de stat după ce au fost reținute din salariile angajaților.

La percheziții, anchetatorii au ridicat mai multe bunuri de interes pentru dosar. Două persoane au fost duse la audieri, una ca martor, iar o altă persoană bănuită este căutată de autorități. Cercetările continuă pentru infracțiunea de evaziune fiscală, sub supravegherea procurorilor.

Se fac demersuri pentru prinderea lui Jurgen Faff, patronul companiei aeriene, acesta fiind suspect în dosarul de evaziune fiscală. La audieri a fost adus directorul companiei, de asemenea suspect în dosar, și contabila, în calitate de martor.

Compania Fly Lili ar fi făcut mai multe zboruri România-Congo cu mercenarii lui Horațiu Potra.

