Aproape 200.000 de credincioşi au ajuns până acum la moaştele Sfintei Parascheva de la Iaşi. Pelerinii au aşteptat în acest weekend chiar şi 12 ore la rând şi nimeni n-a venit cu mâna goală, mai ales că se spune că orice obiect care atinge racla va purta noroc. Cei mai mulţi aduc iconiţe, batiste sau câteva haine, dar au fost cazuri când pelerinii au venit cu covoare pe umăr sau sacoşe întregi cu diferite lucruri. Deşi nu există regulă care să reglementeze exact ce putem aduce, preoţii îndeamnă la decenţă.

Reporter: Ce obiecte aţi adus acolo?

Credincioasă: Pentru nepoţi, copii, pentru fraţi.

Reporter: Icoane?

Articolul continuă după reclamă

Credincioasă: Da. Haine pentru copii.

Reporter: Ce haine aveţi acolo?

Credincioasă: Maiouri.

Batiste, brăţări, coliere, iconiţe sau haine, sunt lucrurile pe care pelerinii le trec cel mai des pe la raclă. Există credinţa că obiectele sfinţite în acest mod îi protejează pe credincioşi.

Pelerină: Permisul şi mir cu iconiţe. N-am avut permisul anul trecut.

Reporter: Să vă protejeze de accidente?

Pelerină: Da.

"Pentru fiecare membru câte ceva"

Reporter: Aţi luat-o special să o treceţi pe la raclă?

Credincioasă: Da, da, pentru fetiţa mea.

Reporter: Ce aţi mai luat acolo, nişte batiste?

Credincioasă: Da, să trecem pentru fiecare membru câte ceva.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Din cauza experineţelor trecute, preoţii le recomandă pelerinilor decenţă şi în acest obicei. Au mai fost cazuri în care oamenii au venit la raclă cu obiecte mai puţin obişnuite.

Ce spun preoţii despre această practică

"Cum e să vii cu un covor de mari dimensiuni și sa oprești rândul, ceilalți să se uite lung la tine. Să nu vină cu obiecte de mari dimensiuni, să blocheze rândul sau chiar să se duca într-o zonă a ridicolului. Bine este să fie mici, să nu atragă atenţia celorlalți, să nu producă deranj la rând" a explicat preotul Lucian Apopei.

Cei care nu au putut ajunge fizic la raclă au participat la rugăciune virtual, cu ajutorul celor prezenţi.

Un video-call a fost modalitatea perfectă ca cei de la sute de kilometri distanţă să fie aproape de Sfântă.

Pentru ziua de mâine, când sfânta este prăznuită, pregătirile sunt în toi. Voluntarii lucrează la foc continuu în bucătării şi împachetează zeci de mii de sarmale. Oamenii au stat azi în medie 4-5 ore ca să ajungă la raclă, însă este de aşteptat ca timpul să crească semnificativ în următoarele ore.

Clara Mihociu Like Se spune că în fiecare glumă există și un sâmbure de adevăr. Cam așa am ajuns eu pe tărâmul presei. În glumă, un profesor mi-a spus că am voce de radio la finalul primului an de facultate. ➜

Întrebarea zilei Reuşiţi să vă ţineţi copiii departe de ecrane şi să petreceţi mai mult timp cu ei? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰