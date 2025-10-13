Antena Meniu Search
Video O femeie a "sărutat" moaştele Sf. Parascheva şi s-a rugat prin video call, ajutată de o pelerină

Peste 100.000 de oameni din toate colţurile ţării au aşteptat ore în şir, la coadă, pentru a se închina la moaştele Sfintei Parascheva. Cei care nu au reuşit să ajungă la Iaşi au găsit, în schimb, soluţii ingenioase. 

la 13.10.2025 , 16:16

Reporterii Observator au surprins un moment neobişnuit la racla Sfintei Parascheva. În imaginile filmate se poate observa cum o credincioasă, aflată într-un apel video cu o altă femeie, se apropie de raclă "însoţită" de credincioasa aflată la celălalt capăt al firului. 

Aceasta se închină la moaştele Sfintei Parascheva şi pare să facă acelaşi gest şi cu telefonul, parcă pentru a-i permite femeii cu care se află în apelul video să se "închine" la rândul său de la distanţă şi să se roage. Femeia trece apoi mai departe, fără să întrerupă nici măcar o secundă apelul.

În cele cinci zile de pelerinaj, peste 100.000 de oameni au venit să se roage la Catedrala Mitropolitană. Credincioşii aşteaptă şi până la 12 ore la coadă, iar rândul se întinde pe mai mulţi kilometri.

sfanta parascheva pelerinaj iasi
