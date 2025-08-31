Vacanța de vară și concediile sunt aproape de final și sperăm că ați adunat deja amintiri frumoase, cel puțin la fel de pline de zâmbete, fericire și entuziasm pe cât au adunat zeci de persoane speciale care au trăit vara din tot sufletul. Sunt persoanele cu dizabilități care anul acesta au reușit să ajungă pe litoral și, cel mai important, să intre în mare fără ca membrii familiei sau prietenii lor să le poarte pe brațe. Pentru că, încet-încet, organizații neguvernamentale se ocupă tot mai mult să ajute oamenii cu nevoi speciale să se simtă văzuți. Să se simtă acceptați și respectați. Materialul următor este despre bucurie, dar și o atenționare tras pentru autorități.

"Este pentru prima dată când simt că am venit la mare și că pot să mă bucur în totalitate. Ca să ajungi până la mare era foarte dificil. Părinții mei, săracii, trebuia să mă care foarte mult în brațe", a declarat Alina, beneficiar proiect. "Super, super a fost, abia am așteptat. Cam 25 de ani, cam atât", a declarat Angela, beneficiar proiect. "Am mai fost altă dată la mare, dar mi-a fost frică să intru purtată pe brațe. Am intrat în mare pe un scaun flotant, a fost minunat", a declarat Ioana, beneficar proiect.

O parte din beneficiarii proiectului Plajă pentru toți s-au întâlnit la Saturn

Asemenea Alinei, Angelei și Ioanei, alte zeci de mii de români trăiesc cu eticheta dizabilitate și cu dorința de a fi priviți ca oameni, nu ca oameni cu probleme. "Ducem o viață normală, avem un job, conducem o viață de familie, suntem ca oricare altă persoană", a declarat Cristian, beneficiar proiect. "Aș vrea tare mult ca țara pe care o reprezint și pe care o iubesc să nu mai fie o țară în care persoanele cu dizabilități să nu aibă acces în mult prea multe locuri", a declarat Alessandra Stoicescu.

În România încă există instituții fără rampe sau cu rampe prost făcute, au ghișeele atât de sus încât persoana în scaun rulant mai că stă sub blat, ușile sunt înguste iar și lifturile lipsesc sau sunt neîncăpătoare. "Nu au acces la toalete publice, nu pot urca în mijloacele de transport în comun peste tot, nu este suficient să avem o legislație dacă ea nu este aplicată. Nu au acces pe plajă dar nu au acces în multe alte locuri pentru că nu există rampe, nu numai în zona publică", a declarat Alessandra Stoicescu.

"Este foarte dramatic să fii în fața mării și să nu poți să o atingi", a declarat Anda Dişea, vicepreşedinte Asociaţia IPV Constanţa. Acum opt ani, două doamne din Constanța, Mihaela Căruţaşu și Anda Dişea, și-au pus în minte să ajute cât pot ele de mult și au cumpărat scaune flotabile pentru persoanele cu afecțiuni locomotorii. Acum, alături de Asociația Împreună pentru Viitor Constanța, stau Ionuț Stancovici cu ale lui 10 scaune și Fundația Mereu Aproape. "Ne-am alăturat unei acțiuni care a început în 2017. Ne-am alăturat cu 200 de metri de covor care este esențial, cu două elevatoare și cu 15 scaune speciale. Este o acțiune de aproape 140.000 de euro, cu ajutorul sponsorilor fundației", a declarat Alessandra Stoicescu.

O parte din beneficiarii proiectului Plajă pentru toți s-au întâlnit la Saturn, pe plaja ADRAS, să se cunoască, să povestească și să simtă vara. "N-are importanță numele plajei, important este sufletul și bunăvoința, dragostea cu care vă primim pe voi toți, turiștii noștri. Să știți că distanța de la normal la mai puțin normal este foarte mică, câteodată și secunde. Trebuie să apreciați tot ce aveți, să apreciem tot ce avem", a declarat Violeta Stoian, Administraţia Plaja Adras Saturn. "De când am reușit să mărim numărul de plaje accesibilizate, fiecare turist care beneficiază de aceste scaune flotabile știe foarte bine unde să meargă să facă plajă. Noi avem misiunea de a identifica plajele și de a ține tot timpul relația cu administratorii plajelor", a declarat Mihaela Căruţaşu, preşedinte IPV Constanţa.

La întâlnirea de la Saturn au fost o parte din cele o sută de persoane cu dizabilități și însoțitorii lor care au avut parte luna aceasta de vacanță pe litoral. Cazarea și cele trei mese au fost plătite tot de Fundația Mereu Aproape. De relaxarea tuturor s-a îngrijit Ionuț Stancovici și echipa lui de voluntari. "Să te urci într-un caiac și să vâslești doar la nivel de bucurie pe apă, doar să te plimbi, să nu faci neapărat sport de performanță, atunci îți trebuie 5-10 minute să înveți să vâslești. Caiacele sunt foarte stabile, nu au cum să se răstoarne și atunci își dau seama, ca și cum ar fi pe pe un lac, și își dau seama că este atât de simplu, și nu-i mai poți opri, trebuie să-i fluieri să-i aduci înapoi, că nu mai vor să vină înapoi", a declarat Ionuţ Stancovici, fondator Asociaţia Caiac Smile.

Plajă pentru toți este un proiect despre vacanță și accesibilitate dar, mai ales, despre omenie, iar cele trei ONG-uri care au început să miște lucrurile speră că vor mai veni și alte organizații în proiect ca, împreună, să facă și mai mai mult, și mai bine. "Fac un apel deschis către toți administratorii de plaje care se găsesc pe litoral să ne contacteze pentru că punem la dispoziție scaunele acestea plutitoare gratuit, ca ei să le pună pe plajele lor și toată lumea să aibă acces gratuit", a declarat Anda Dişea, vicepreşindte Asociaţia IPV Constanţa.

