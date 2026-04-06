Cine merge la târgul de Paşte din Craiova nu are cum să se simtă... singur pentru că în capitala Olteniei vor veni sute de mii de vizitatori. Târgul s-a deschis ieri, după o amânare din cauza vremii, cu zeci de mii de vizitatori la poartă, majoritatea turişti din alte oraşe din ţară. Turismul a devenit de altfel motorul economic al Craiovei - generează un sfert din veniturile orașului.

Peste 100.000 de craioveni și turiști din toată ţara au vizitat Târgul de la Craiova numai ieri, în prima zi de la deschidere. Evenimentul are loc în Parcul Romanescu, decorat după tema "Fairytale - Lumea Poveștilor".

Turist: Astăzi am venit în Craiova, primul lucru târgul am vrut să-l vedem

Reporter: De unde veniți?

Turist: Din Timișoara

Reporter: Ați făcut atâta drum?

Turist: Pentru Craiova, nu se compară

Încă de la intrare, vizitatorii sunt întâmpinați de un decor de poveste, căsuțele colorate, flori dar și personaje din povești. Toate îi poartă pe cei mici într-o călătorie în lumea basmelor, iar pe cei mari cu siguranță înapoi în copilărie.

"Ne bucurăm foarte mult pentru cei mici, locurile de joacă, căsuțele", spun vizitatorii.

"Ca de obicei am venit cu ouăle tradiționale, ouăle decorate cu simboluri, crucea, ramura de măslin. Acestea sunt cele de rață, iar cele de gâscă fiind cu coajă mai tare am reușit să creez modele mai sofisticate", spune Teofilia Mihoreanu, comerciant.

Nelipsite sunt și preparatele tradiționale de Paște, toate reinventate şi adaptate vremurilor.

"Încercăm să refacem produsele, să reinterpretăm cu nuci, cake pops, o să avem și cozonaci, pască tradițională de Paște. Folosim doar ingrediente tradiționale", spune Alin Andrei, comerciant.

Cu gândul de a prinde și anul acesta un loc în topul destinațiilor europene, organizatorii au pregătit un spectacol memorabil: jocuri de lumini, holograme și artificii.

Cu toate aceste evenimente, Craiova nu mai este doar un oraș industrial, ci o destinație de city-break. Marile târguri au schimbat economia locală.

"Este foarte adevărat că acest târg de paște ca și Târgul de Crăciun au crescut foarte mult în ultimii ani de zile și ne-au adus în postura nu numai de a intra în topurile internaționale, dar crește foarte mult economia orașului Craiova pentru că 25% din economia Craiovei este reprezentată de Horeca și de comerț care în aceste perioade prosperă foarte mult", spune Olguţa Vasilescu, primar Craiova.

"La fel ca și târgul de Crăciun, este o inițiativă extraordinară din toate punctele de vedere, social, economic, turistic. Cei mici se bucură, noi pe lângă ei și acum așteptăm Paștele și iepurașul", spun vizitatorii.

Prețurile la târgul de Paște din Craiova au rămas la nivelul celor de anul trecut. O porție de gogoși pornește de la 25 de lei, în timp ce decorațiunile pornesc de la 20 de lei. Târgul de Paște din Craiova poate fi vizitat până pe 3 mai.

