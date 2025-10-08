Peste 2.000 de şcoli şi grădiniţe, închise astăzi din cauza ploilor de Cod roşu. Judeţele afectate

Peste 2.000 de şcoli şi grădiniţe din Bucureşti, Ilfov, Ialomiţa, Călăraşi, Giurgiu şi Constanţa sunt închise astăzi din cauza codului roşu. Autorităţile recomandă ore în format online, dar cei mai mulţi directori spun că vor recupera materia, cel mai probabil, în zilele următoare.

Bucureşti, Ilfov, Călăraşi, Ialomiţa, Giurgiu şi Constanţa. Sunt judeţele care au decis să pună lacăt pe porţile unităţilor de învăţământ. Şcolarii şi preşcolarii stau astăzi acasă. Decizia vine după mai multe discuţii în comitetele de urgenţă. Cele mai mari dezbateri au existat asupra copiilor din Capitală.

"Suspendarea cursurilor cu prezenţa fizică cu posibilitatea de continuare în sistem online", a declarat prefectul Capitalei, Andrei Nistor. "Prioritatea noastră este să asigurăm bucureştenii că nu sunt în pericol, că nu se blochează oraşul, că nu se creează acea vâlvă de a lua copilul de la şcoala şi de a-l duce acasă", a adăugat şi primarul interimar, Stelian Bujduveanu.

Rafalele de vânt în perioadele din an în care copacii sunt înfrunziţi au efecte mult mai grave pentru că aceşti arbori se comportă ca adevărate panouri în calea vântului, comparativ cu sezonul de iarnă când copacii sunt desfrunziţi şi vântul trece printre crengi. Şi pentru că plouă abundent, copacii sunt uzi, crengile sunt mai grele şi se pot rupe mult mai uşor. La fel de periculoase sunt si obiectele care nu sunt fixate sau ancorate bine.

Părinţii, nemulţumiţi că se închid şcolile

Decizia a fost transmisă ieri, după ora 17, către şcolile din Bucureşti. Anunţul a înroşit imediat grupurile online de părinţi. Nimeni nu ştie cum să îşi reorganizeze programul de la serviciu.

"Din punctul meu de vedere, este o decizie aşa cum trebuia să fie. Nu este nimic ieşit din comun dacă o zi vom putea sta acasă şi vom accesa cursurile online, la urma urmei este vorba despre siguranţa copiilor noştri", a declarat Eugen Ilea, preşedintele ProEDU, Federaţia Naţională a Părinţilor.

Nu toţi directorii au fost de acord cu decizia inspectoratului. "Nu înţeleg vremea severă, mă gândesc că de-a lungul timpului au mai avut astfel de epsioade severe de vreme şi nu s-a întâmplat nimic. Materia se va recupera în orele celelalte", a declarat Daniela Voinea, director Şcoala Gimnazială Sinţii Voievozi.

Dacă se vor face ore în format online sau dacă materia va fi recuperată în alte zile rămâne la decizia fiecărei unităţi de învăţământ. O decizie similară, de suspendare a cursurilor din cauza avertizărilor meteo, nu s-a mai luat din 2022. Atunci viscolul paraliza ţara.

