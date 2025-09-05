În spatele gardurilor dărâmate şi ale geamurilor sparte, Bucureştiul ascunde poveşti uitate. Peste 400 de clădiri retrocedate au fost abandonate şi se degradează. Multe dintre ele sunt monumente istorice care odinioară defineau identitatea oraşului. Case proiectate de arhitecţi celebri au ajuns intenţionat ruine şi sunt lăsate să se prăbuşească, pentru ca terenul lor să fie liber şi profitabil. În tot acest timp, autorităţile privesc pasiv, iar patrimoniul dispare în tăcere.

Monumente istorice, odinioară mândria Capitalei, se prăbuşesc acum sub privirile bucureştenilor. Bijuterii arhitecturale sunt transformate în ruine, iar nepăsarea şi lipsa investiţiilor lasă în urmă doar praf şi moloz.

Casa Dinu Lipatti, situată în centrul Bucureştiului, la doi paşi de Piaţa Romană, este o clădire cu valoare istorică și culturală uriaşă. Construită la începutul secolului XX, a devenit de-a lungul timpului un spațiu simbolic pentru memoria marelui pianist şi compozitor.

Potrivit site-ului Muzeului Municipal Bucureşti, casa celui mai mare pianist pe care l-a avut Romania poate fi vizitată. În realitatea este închisă, cu tencuiala căzută şi acoperişul avariat.

Consilierii locali au aprobat în al 12-lea ceas demararea procedurilor pentru achiziţia Casei Memoriale. Dar până la fapte, clădirea rămâne o rană deschisă în patrimoniul cultural al Capitalei. Aceasta a fost scoasa la vânzare la preţul de 1,1 milioane de euro, în urma unei executări silite.

"Dramatic. Beneficiarii de obiecte de patrimoniu au început să le vadă altfel. Mulţi preferă să lase obiectele astea să se degradeze şi să ia amenzi. Altă tehnică, distrug pereţii structurali din interiorul caselor. Majoritatea caselor vechi erau pe sistemul acesta perete portant şi în momentul în care distrugi pereţii la interior se prăbuşesc", a declarat Emil Ivănescu, preşedintele ordinului arhitecţilor din România.

Mausoleul Mauriciu Blank din Pădurea Băneasa, proiectat de arhitectul Duiliu Marcu, a fost construit la începutul secolului XX ca loc de odihnă pentru celebrul bancher şi familia sa. Deşi impresionant prin dimensiuni şi arhitectură, monumentul a ajuns astăzi într-o stare avansată de degradare.

Incă din 1960, mausoleul este sub administrarea Romsilva. De atunci nu s-a facut nimic, iar astăzi a ajuns să fie de-a dreptul îmbrăţisat de padure.

"Am făcut o inventariere a mai multor clădiri de patrimoniu, printre care şi aceasta. Romsilva nu are ca obiect de activitate conservarea patrimoniului cultural, astfel că se află în această situaţie şi şansele de a fi reabilitată, de a fi restaurată, sunt foarte mic", spune Sorin Chiriţă, fost city manager.

La fel și Casa Monteoru, una dintre cele mai frumoase clădiri de pe bulevardul Lascăr Catargiu. O ruină la exterior, dar cu un interior care ascunde în continuare un patrimoniu spectaculos.

"Mă uit cu tristeţe la ce trecut glorios am avut şi mă gândeam azi că renovate ar fi arătat întradevăr ca pe vremea micului Paris. Amestecul ăsta de buildinguri, nu-i urâtă, dar nu are ce căuta aici. Nu are ce căuta în bijuteria asta care ar trebui să fie o venă a capitalei şi a României", spune un bucureştean.

Cladirea este închisă de zeci de ani, iar curtea casei a devenit terasă pe zi şi club pe noapte.

"Interiorul acestei case este absolut spectaculos, toate mărfurile sunt de cea mai înaltă calitate. Este o casă care a fost păstrată cu grijă în perioada comunismului. În ţări occidentale care au legi ale patrimoniului mult mai bine structurate şi aplicate totodată, se dau amenzi la capitolul ăsta. Ceea ce ar fi normal să se întample şi aici şi coantumul amenzilor să se mărească pe măsură ce nu îţi indeplineşti obligaţiile", susţine Damian Anfil, promotor cultural.

În Romania sunt peste 30.000 de monumente istorice, dintre care aproximativ 20.000 sunt într-o stare avansată de degradare, iar 800 sunt deja ruină. În aceste condiţii, nu putem să nu ne întrebăm: Cât timp vom mai lasa istoria să se prăbuşească sub ochii nostri?

