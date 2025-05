Peste 550 de copii din 29 de echipe din toată țara își dau întâlnire în aceste zile la Patinoarul Allianz-Țiriac Arena. Emoții, energie și... lovituri spectaculoase cu pucul! În acest weekend au jucat juniorii U11 și U15, iar în următorul sfârşit de săptămână e rândul celor de la U9 și U13. Unii visează să ajungă la echipa națională, unii prin Canada ori SUA... alții au venit doar pentru distracție. Dar toți au același scop – să se bucure de fiecare moment.

"Am văzut asta la şcoală, am început să fac şi uite că am devenit un jucător bun. Să mă duc în nord, în Europa. Prin Finlanda că ăia chiar joacă bine. Sau în America!" "Tatăl meu este antrenor şi de la el am urmat paşii. Aşa am ajuns să joc". "Mereu mi-a plăcut să fac sporturi de iarnă. Am venit cu odată cu bunica să patinez, i-am văzut pe băieţi şi am vrut şi eu", spun copiii.

Emoţii mari şi pentru părinţi

Emoţii, poate chiar mai mari, au fost şi pentru părinţi....

La competiția de anul acesta participă și echipe din orașe cu tradiție în hochei: Miercurea Ciuc, Brașov, Galați, Sfântu Gheorghe sau Ploiești. Dar și echipele sprijinite de Fundația Țiriac – printre ele, Allianz-Țiriac U11 și U15.

"Noi avem aici peste două mii de copii, echipe până la 15 ani selecţie facem în fiecare an. Alături deja groapa e făcută. Am început înotul. Adică am început piscina olimpică, în dreapta aici vine sala Nadiei, am vorbit acum cu domnul Bellu şi îi mulţumesc că ne ajută să nu facem greşeli. Asta e o mică oază. Dacă ar mai fi încă o mie am fi o altă naţiune la sport", a declarat Ion Ţiriac - om de afaceri.

"Mă bucur că văd un patinoar pe care se joacă hochei. Sunt imagini foarte rare din păcate // ar trebui să avem astfel de patinoare artificiale în toată ţara", a declarat Octavian Bellu - antrenor de gimnastică.

Patinoarul din Otopeni devine un tărâm de poveste pentru micii hocheiști, iar fiecare pas pe gheață e un pas spre visul lor. De altfel, pe gheață s-au născut prietenii și s-au învins. Copiii au dovedit că sportul, la orice vârstă, înseamnă bucurie, pasiune și curaj.

