Veşti bune pentru toți șoferii care vor să își înmatriculeaze mașina. Plăcuțele vor fi livrate direct acasă. Noua reglementare va intra în vigoare începând cu 17 septembrie.

Potrivit noilor prevederi, şoferii vor putea solicita contra cost livrarea plăcuţelor de înmatriculare la orice adresă din România. Comenzile vor putea fi făcute prin intermediul platformei oficiale a Direcţiei Generale Permise de Conducere şi Înmatriculări (DGPCI).

Măsura se aplică pentru toate tipurile de plăcuţe de înmatriculare. Vorbim de numere de probă, numere permanente, plăcuţe temporare şi provizorii.

O altă prevedere importantă este eliminarea plătii la casieria DGPCI. De acum, taxele pentru producerea plăcuţelor de înmatriculare vor putea fi achitate doar online.

O altă măsură prevede ca toate documentele să fie digitalizate. Ordinele de lucru, avizele, dar şi procesele verbale vor fi gestionate exclusiv în format electronic.

Obiectivul acestor schimări este eficientizarea fluxurilor și reducerea birocrației.

