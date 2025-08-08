Plantarea mai multor copaci în orașele europene ar putea reduce semnificativ poluarea. Ba mai mult, şi numărul deceselor premature ar putea fi mai mic, conform unui studiu recent la care au participat și cercetători români.

Un studiu recent arată că dacă oraşele ar creşte cu doar 5% suprafaţa de acoperire cu arbori ar putea fi prevenite anual 1400 de decese premature.

Poluare mai puţină

În România, inclusiv oraşe precum Bucureşti, Cluj, Iaşi sau Constanţa se află printre cele mai afectate de poluare şi valuri de căldură urbană. Specialiştii spun că arborii nu sunt doar decor, ci şi adevărate pastile verzi pentru sănătate.

Concret, reduc din poluare, scad temperatura la sol şi pot îmbunătăţi calitatea aerului. Iar dacă oraşele ar atinge o acoperire verde de 30% aproape 12.000 de vieţi ar putea fi salvate în Europa, spun cercetătorii, printre care şi 3 români. Studiul a analizat 744 de oraşe din 36 de ţări europene.

