Poliţele RCA, verificate de camerele de supraveghere. Amenda, trimisă direct la adresa proprietarului
Atenţie, şoferi! O cameră de supraveghere, două amenzi! Poliţele RCA vor fi verificate automat, la fel ca rovinieta, de camerele care citesc numerele de înmatriculare.
Informaţiile vor ajunge în baza de date a Poliţiei, care va verifica în timp real dacă maşina are asigurare valabilă. Proprietarul va primi amenda direct acasă dacă nu a plătit RCA.
Noul sistem va folosi cele 83 de camere deja instalate pe drumurile naţionale şi pe autostrăzi.
În plus, proprietarul va fi obligat să predea la poliţie certificatul şi numerele de înmatriculare ale maşinii până face dovada că a plătit asigurarea. Va avea la dispozitie cel mult 30 de zile să încheie o poliţă, altfel, vehiculul va fi radiat din circulaţie.
Inclusiv maşinile care nu circulă, dar sunt parcate pe domeniul public, trebuie să aibă RCA valabil. Chiar şi un vehicul staţionat poate provoca pagube dacă ia foc de exemplu. Legea a fost adoptată de Parlament şi va intra în vigoare după publicarea în Monitorul Oficial.
