Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Poliţele RCA, verificate de camerele de supraveghere. Amenda, trimisă direct la adresa proprietarului

Atenţie, şoferi! O cameră de supraveghere, două amenzi! Poliţele RCA vor fi verificate automat, la fel ca rovinieta, de camerele care citesc numerele de înmatriculare.

de Ana Grigore

la 08.11.2025 , 20:10

Informaţiile vor ajunge în baza de date a Poliţiei, care va verifica în timp real dacă maşina are asigurare valabilă. Proprietarul va primi amenda direct acasă dacă nu a plătit RCA.

Noul sistem va folosi cele 83 de camere deja instalate pe drumurile naţionale şi pe autostrăzi.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Articolul continuă după reclamă

În plus, proprietarul va fi obligat să predea la poliţie certificatul şi numerele de înmatriculare ale maşinii până face dovada că a plătit asigurarea. Va avea la dispozitie cel mult 30 de zile să încheie o poliţă, altfel, vehiculul va fi radiat din circulaţie.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Inclusiv maşinile care nu circulă, dar sunt parcate pe domeniul public, trebuie să aibă RCA valabil. Chiar şi un vehicul staţionat poate provoca pagube dacă ia foc de exemplu. Legea a fost adoptată de Parlament şi va intra în vigoare după publicarea în Monitorul Oficial.

Ana Grigore
Ana Grigore Like

Mereu am fost curioasă să aflu ce se întâmplă în jurul meu, să cunosc oameni și povești. Meseria aceasta mă caracterizează cel mai bine și cred că ea m-a ales pe mine înainte ca eu să o aleg pe ea.

rca legislatie rca asigurari rca amenzi rca polite rca
Înapoi la Homepage
Cristi Borcea, cadou de milioane de dolari pentru fiica Melissa. Ce i-a putut cumpăra tinerei de 21 de ani
Cristi Borcea, cadou de milioane de dolari pentru fiica Melissa. Ce i-a putut cumpăra tinerei de 21 de ani
Cine este și cum arată Nidia, fiica lui Horia Moculescu. Viața ei tumultuoasă și scandalurile cu mama au făcut-o celebră
Cine este și cum arată Nidia, fiica lui Horia Moculescu. Viața ei tumultuoasă și scandalurile cu mama au făcut-o celebră
Neluțu Varga l-a sunat pe Gigi Becali după ce a căzut transferul lui Louis Munteanu la FCSB. Voia să-i dea el bani jucătorului să plece de la CFR: ”Să vezi cum stă el în tribună!”
Neluțu Varga l-a sunat pe Gigi Becali după ce a căzut transferul lui Louis Munteanu la FCSB. Voia să-i dea el bani jucătorului să plece de la CFR: ”Să vezi cum stă el în tribună!”
Cine este Eva Kiss, doctorița găsită moartă în timpul gărzii la Pediatrie, în Cluj-Napoca
Cine este Eva Kiss, doctorița găsită moartă în timpul gărzii la Pediatrie, în Cluj-Napoca
Comentarii


Întrebarea zilei
Ați făcut cumpărături de Black Friday anul acesta?
Observator » Evenimente » Poliţele RCA, verificate de camerele de supraveghere. Amenda, trimisă direct la adresa proprietarului