Au dat peste 10.000 de amenzi în 24 de ore, în valoare de peste cinci milioane de lei. Aproape 700 de șoferi vitezomani sau care conduceau băuţi au rămas fără permis. În timpul acţiunii "Blocada", agenţii au verificat mii de mașini și au legitimat aproape 13.000 de persoane.

Autorităţile anunţă că vor repeta periodic asemenea razii de proporţii, la care au participat ultima oară peste trei mii de poliţişti şi de jandarmi.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Sunteți de acord cu introducerea homeschooling-ului în România? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰