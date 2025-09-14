Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Poliţia a intrat în modul turbo. Peste 10.00 de amenzi date în 24 de ore, 700 de şoferi fără permis

Poliţiştii au intrat în modul turbo!

de Redactia Observator

la 14.09.2025 , 19:18

Au dat peste 10.000 de amenzi în 24 de ore, în valoare de peste cinci milioane de lei. Aproape 700 de șoferi vitezomani sau care conduceau băuţi au rămas fără permis. În timpul acţiunii "Blocada", agenţii au verificat mii de mașini și au legitimat aproape 13.000 de persoane.

Autorităţile anunţă că vor repeta periodic asemenea razii de proporţii, la care au participat ultima oară peste trei mii de poliţişti şi de jandarmi.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

politie amenda soferi permis
Înapoi la Homepage
Ce pensie ia lună de lună de la statul romăn milionarul cu un salariu de 33.000 de euro
Ce pensie ia lună de lună de la statul romăn milionarul cu un salariu de 33.000 de euro
În ce filme joacă Joseph Adam, soțul Andei Adam și concurentul Asia Express Drumul Eroilor. Cum a devenit faimos
În ce filme joacă Joseph Adam, soțul Andei Adam și concurentul Asia Express Drumul Eroilor. Cum a devenit faimos
Gigi Becali a dezvăluit cine l-a convins să nu-l dea afară pe Chiricheș de la FCSB
Gigi Becali a dezvăluit cine l-a convins să nu-l dea afară pe Chiricheș de la FCSB
Comentarii


Întrebarea zilei
Sunteți de acord cu introducerea homeschooling-ului în România?
Observator » Evenimente » Poliţia a intrat în modul turbo. Peste 10.00 de amenzi date în 24 de ore, 700 de şoferi fără permis