Polițist din Capitală în misiune, lovit de un autoturism. Dirija traficul la George Coșbuc

Un polițist de la Brigada Rutieră a fost lovit de o mașină în timp ce dirija traficul în zona Rond George Coșbuc din București, vineri seara, potrivit Mediafax. Agentul, în vârstă de 24 de ani, a fost transportat la spital.

la 14.11.2025 , 21:33
Polițist din Capitală în misiune, lovit de un autoturism. Dirija traficul la George Coșbuc - Sursa: Hepta

Incidentul s-a produs în jurul orei 18.15. Conform primelor informații, șoferul unui autoturism, un bărbat de 37 de ani, a virat la stânga dinspre Bd. Libertății spre Bd. Regina Maria și l-a acroșat pe polițistul aflat în intersecție pentru fluidizarea traficului.

Agentul era echipat regulamentar

Brigada Rutieră precizează că agentul era echipat regulamentar și purta elemente reflectorizante.

Polițistul rănit a fost preluat de echipajul medical și dus la spital pentru îngrijiri de specialitate. Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost zero.

Cercetările continuă pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs accidentul.

politist politist capitala politist bucuresti politist lovit agent agent politie
