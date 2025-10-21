Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Poliţist din Iaşi, acuzat de logodnică că a bătut-o până la leşin. Nunta urma să aibă loc peste o lună

Un poliţist de la Serviciul de Intervenţii Speciale din Iaşi este acuzat de violenţă domestică de femeia cu care urma să se căsătorească peste o lună. Iubita lui spune că ar fi fost lovită până când a leşinat de bărbatul care era beat.

de Clara Mihociu

la 21.10.2025 , 13:55

Conflictul dintre cei doi a avut loc la sfârșitul săptămânii trecute pe fondul consumului de alcool. Tânăra susține că, la un moment dat, bărbatul, care avea des accese de gelozie și devenea violent cu ea, a lovit-o. Mai întâi, a luat telefonul mobil ca să nu poată să sune la 112, iar apoi a lovit-o cu pumnii și picioarele în zona abdomenului și ar fi strâns-o de gât. De asemenea, spune ea, a fost obligată să rămână în locuința acestuia fără să se poată apăra.

În cele din urmă, chiar el a fost cel care a sunat la 112, timp în care tânăra a reușit să plece din apartamentul conjugal. Apoi s-a întors pentru a oferi o declarație polițiștilor, dar înainte să ajungă acolo, bărbatul ar fi spus că oricum nu-i poate face nimic pentru că sunt colegii lui cei care au venit în apartamentul respectiv. Tânăra a decis să ia un ordin de protecție provizoriu împotriva bărbatului, despre care susține că nu este la primul episod violent de acest gen.

Acum s-a deschis în acest caz atât un dosar penal pentru loviri și alte violențe, dar și pentru lipsire de libertate,după ce a fost închisă în apartament. Mai mult decât atât, și cei de la IPJ Iaşi vor face o anchetă internă cu privire la comportamentul respectivului angajat de la serviciul de acțiuni speciale. Bărbatul susține, însă, că și el ar fi fost agresat de tânără, că și ea ar fi consumat băuturi alcoolice în seara respectivă și că tot ceea ce face acum o face pentru a se răzbuna pe el.

Articolul continuă după reclamă

Dacă ești victima violenței domestice, sună la 0800 500 333, linie telefonică non-stop și gratuită, sau la Serviciul de Urgență 112.

Clara Mihociu
Clara Mihociu Like

Se spune că în fiecare glumă există și un sâmbure de adevăr. Cam așa am ajuns eu pe tărâmul presei. În glumă, un profesor mi-a spus că am voce de radio la finalul primului an de facultate.

politist bataie violenta domestica ancheta logodnica casatorie amenintari
Înapoi la Homepage
Celebrul milionar s-a căsătorit cu “cea mai frumoasă femeie de pe planetă”
Celebrul milionar s-a căsătorit cu &#8220;cea mai frumoasă femeie de pe planetă&#8221;
Cât costă gramul de aur în octombrie 2025. Metalul prețios a atins un nou record
Cât costă gramul de aur în octombrie 2025. Metalul prețios a atins un nou record
Dezvăluire şoc! Darius Olaru şi Adrian Şut au ajuns pe lista neagră a lui Gigi Becali: „Are ceva în viaţa privată! Eu nu stau 2 ani după el!”
Dezvăluire şoc! Darius Olaru şi Adrian Şut au ajuns pe lista neagră a lui Gigi Becali: „Are ceva în viaţa privată! Eu nu stau 2 ani după el!”
„Mireasa lor e în palat, a noastră e în pământ”. Iranienii se revoltă după ce au văzut filmarea cu mireasa decoltată, fiică de demnitar
„Mireasa lor e în palat, a noastră e în pământ”. Iranienii se revoltă după ce au văzut filmarea cu mireasa decoltată, fiică de demnitar
Comentarii


Întrebarea zilei
Sunteţi de acord cu decizia CCR privind pensiile magistraţilor?
Observator » Evenimente » Poliţist din Iaşi, acuzat de logodnică că a bătut-o până la leşin. Nunta urma să aibă loc peste o lună