Un polițist în vârstă de 38 de ani din cadrul IPJ Timiș a fost găsit decedat în localitatea Secusigiu din judeţul Arad. Acesta s-ar fi împuşcat în cap.

Polițist găsit împușcat, într-o localitate din Arad. Primele indicii arată că s-ar fi sinucis - Shutterstock

Potrivit IPJ Arad, la ora 15:00 a fost sesizată situația, iar la fața locului s-a deplasat o echipă operativă pentru cercetări. Primele verificări arată că bărbatul s-ar fi împușcat în cap cu un pistol.

"La data de 27 martie 2026, în jurul orei 15:00, polițiștii arădeni au fost sesizați despre faptul că, în localitatea Secusigiu, o persoană este decedată. Având în vedere circumstanțele, la fața locului s-a deplasat o echipă operativă complexă, pentru efectuarea cercetărilor la fața locului. Din primele verificări, este vorba de un bărbat, polițist în cadrul I.P.J. Timiș, care s-ar fi împușcat mortal, cu un pistol. Nu sunt indicii cu privire la săvârșirea unei fapte penale", a transmis IPJ Arad.

Acesta era șef de post în Sânpetru Mare, județul Timiș, din anul 2022. Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor.

Articolul continuă după reclamă

Surse Observator spun că bărbatul ar fi recurs la acest gest din cauza unor probleme grave de sănătate.

Iulia Pop Like Îmi place să știu. Pun întrebări, și cer, imperios, răspunsuri! Îmi place să ascult. Sincer, uneori de atât e nevoie! Îmi place să scriu. Sunt perfecționistă și “lupt” pentru fiecare cuvânt din știre! Îmi place să zâmbesc. ➜

Întrebarea zilei Știați că puteți solicita la Termoenergetica o recalculare a facturilor? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰