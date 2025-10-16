Un poliţist şef dintr-o localitate din judeţul Gorj este monitorizat cu brăţară electronică după ce şi-a ameninţat soţia în timp ce ţinea pistolul din dotare în mână. Agentul şi-a pierdut cumpătul în urma unei dispute casnice.

Poliţiştii au emis un ordin de protecţie provizoriu împotriva colegului lor. Arma de serviciu i-a fost ridicată, iar agentul va fi monitorizat cu o brăţară electronică în următoarele nouă luni.

Poliţistul nu are voie să comunice cu soţia lui şi nici să se apropie la odistanţă mai mică de 50 de metri.

La nivelul Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu se efectuează cercetări în cadrul a două dosare penale, cu privire la săvârșirea infracțiunilor de amenințare și hărțuire, care au fost reunite.

"Facem precizarea că pe întreg parcursul procesului penal, persoana bănuită beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție. IPJ Gorj își reafirmă angajamentul pentru aplicarea legii în mod egal și imparțial și se delimitează ferm de orice activitate care contravine normelor legale, susținând un sistem de justiție bazat pe integritate, legalitate și profesionalism", a transmis IPJ Gorj.

