Fiul fostului internaţional Ilie Dumitrescu a fost găsit de Poliţie, la două zile după ce a fugit de la locul accidentului în care a fost implicat, în nordul Capitalei. Anchetatorii au aflat şi motivul dispariţiei lui: analizele de sânge au arătat că actorul consumase cocaină.

Avea deja dosar penal pentru fugă de la locul accidentului, acum are o problemă în plus. Că nu avea nicio vină pentru producerea accidentului se vede în imaginile surprinse de camerele de supraveghere. Şoferiţa de 23 de ani, cea care a pătruns aiurea în intersecție, este şi acum internată la spital, în stare gravă. Şi iubita lui Toto Dumitrescu a trecut prin mâinile medicilor.

Toto Dumitrescu: Nu am consumat droguri.

Reporter: Şi atunci de ce ai fugit?

Toto Dumitrescu: M-am speriat.

Reporter: Şi unde te-ai ascuns? De ce nu ai anunţat la Poliţie? Fata avea nevoie de ajutor, de îngrijri medicale.

Toto Dumitrescu: A fost greşala ei!

După două nopţi şi două zile de căutări, Toto Dumitrescu a fost găsit marţi, în jurul prânzului. Se ascundea într-un apartament din nordul Capitalei după ce a fugit de la locul accidentului în care a fost implicat duminică.

Analizele arată că tânărul ar fi consumat cocaină înainte să urce la volan

Deşi a susţinut în faţa jurnaliştilor că nu a consumat droguri, analizele arată altceva: fiul fostului internaţional a consumat cocaină înainte să se urce la volan.

Camerele de supraveghere au surprins momentul impactului. În imagini se observă cum șoferița a ieşit de pe un drum fără prioritate. Voia să vireze la stânga, dar se opreşte chiar în mijlocul şoselei.

Din stânga, SUV-ul condus cu viteză de Toto Dumitrescu lovește în plin portiera autoturismului, chiar în dreptul tinerei de la volan.

O a treia mașină aflată în intersecție este şi ea avariată. Înăuntru se află un cuplu cu copilul. Imediat după accident, toți ieşi din maşini, cu excepția șoferiței, care a rămas încarcerată. Era rănită grav.

Alături de Toto Dumitrescu, în mașină, erau iubita lui şi un prieten. Actorul nu a fugit imediat după impact. Imaginile arată cum iese din maşină, discută cu ceilalţi şi încerarcă să-și liniștească partenera, care era în pragul unui atac de panică.

Şi totuşi, între aceste scene şi sosirea poliţiştilor, fiul fostului internaţional a dispărut de la locul accidentului.

"Cercetările continuă sub aspectul săvârşirii infracţiunii de părăsire a locului accidentului, modificarea sau ştergerea urmei acestuia. […] A fost efectuată şi o testare cu aparatura alcool test, drug test, apoi a fost condus la sediul iml cpentru prelevarea de probe biologice" a spus Claudiu Costea, reprezentant al Brigăzii Rutiere.

Femeia care a provocat accidentul a fost transportată la spital în stare gravă. Şi iubita lui Toto Dumitrescu a avut nevoie de îngrijirile medicilor.

Toto Dumitrescu are acum dosar penal şi riscă închisoarea

Actoul are acum dosar penal şi riscă închisoarea. Tânărul de 27 de ani are antecedente în trafic.

"Fumasem un cui cu fratele meu, nu mai aveam baterie la telefon, el a spus: „bă, rămâi la mine.“ I-am zis că nu, că vreau să dorm acasă. Mă urc în maşină, nu aveam baterie, am zis bă, urc înapoi să-l încarc un pic? Nu. Apropo, folosiţi Waze!" şi-a motivat Toto Dumitrescu fapta.

Atunci, tânărul a ieşit pozitiv la cocaină şi canabis şi a fost condamnat la opt luni de închisoare cu suspendare.

"Îi văzusem, cumva, de departe. Aveam o şansă să mă întorc din drum, dar am zis că nu mă opreşte pe mine. Dacă mă opreşte, mă întreabă, zic că sunt obosit, că vin de la filmare. […] Acum nu aş mai face greşeala asta, nu m-aş mai urca la volan" a mai spus Toto.

Fratele lui Toto, Sică Dumitrescu, a fost şi el condamnat la doi ani şi patru luni de închisoare cu suspendare pentru trafic de droguri, după ce a fost prins cu stupefiante chiar în barul tatălui său.

