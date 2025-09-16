Toto Dumitrescu a fost prins. Actorul de 27 de ani era căutat încă de duminică la prânz, după ce ar fi fugit în urma unui accident în care a fost implicat. În urma impactului, produs în cartierul Primăverii din Capitală, o șoferiță de 23 de a fost rănită și transportată la spital.

UPDATE: Fiul lui Ilie Dumitrescu a fost prins. Era căutat după ce ar fi părăsit locul accidentului în care a fost implicat duminică, în cartierul Primăverii din Capitală şi ar fi fugit.

"În urma activităților procedurale desfășurate de polițiștii Brigăzii Rutiere, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, bărbatul în vârstă de 28 de ani a fost depistat și se afla în custodia polițiștilor din cadrul Brigăzii Rutiere", a transmis Brigada Rutieră.

Toto Dumitrescu a plecat de la locul accidentului

Accidentul a avut loc în cartierul Primăverii, duminică la prânz.

Maşina condusă de Toto Dumitrescu s-a ciocnit cu un alt autoturism condus de o tânără, care venea dinspre bulevardul Primăverii. Martorii susțin că actorul ar fi circulat cu viteză foarte mare.

În total, 3 maşini au fost implicate în accident. Impactul a fost atât de puternic, încât şoferita vinovată care nu a acordat prioritate a rămas prinsă în maşina lovită.

Toto a coborât de la volan şi odată cu el au coborât încă doi pasageri. Actorul nu s-a grăbit însă să vadă în ce stare este tânăra care a provocat accidentul. Femeia rămăsese captivă, la volan. Abia după mai bine de un minut şi jumătate, prietenul actorului s-a apropiat de victimă. În momentul în care a văzut agitaţia declanşată în jurul său şi că martorii au sunat la 112, şoferul şi-a luat din maşină telefonul şi portofelul şi a plecat de la faţa locului.

La sosirea echipajelor de poliţie însă, Toto Dumitrescu nu se mai afla în zonă. A plecat, deşi potrivit legii nu el ar fi fost găsit vinovat. În schimb, tocmai pentru că a fugit de la locul accidentului, Toto Dumitrescu s-a ales cu dosar penal şi riscă închisoarea.

"A fost stabilită cu exactitate identitatea conducătorului de autovehicul care a părăsit locul accidentului", a declarat Claudiu Costea, Brigada Rutieră.

Şoferiţa rănită a fost dusă la spital. Toto Dumitrescu este însă de negăsit.

În 2021, a fost prins drogat la volan

Toto Dumitrescu are 27 de ani şi este actor de profesie. S-a şcolit în Marea Britanie şi s-a întors apoi în ţară unde a jucat în filme şi seriale româneşti. El a trecut prin mai multe episoade controversate, ultimul în luna mai, când a fost bătut în faţa unui club din Capitală şi a avut nevoie de îngrijiri medicale. Iar în 2021 a fost prins drogat la volan, la un filtru rutier.

"Fumasem un cui cu fratele meu, nu mai aveam baterie la telefon, el a spus: bă, rămâi la mine. I-am zis că nu, că vreau să dorm acasă. Mă urc în maşină, nu aveam baterie, am zis bă, urc înapoi să-l încarc un pic? Nu. Apropo, folosiţi Waze!", declara Toto Dumitrescu despre incident.

Tânărul a ieşit pozitiv la cocaină şi canabis. A fost condamnat atunci la opt luni de închisoare cu suspendare. "Îi văzusem, cumva, de departe. Aveam o şansă să mă întorc din drum, dar am zis că nu mă opreşte pe mine. Dacă mă opreşte, mă întreabă, zic că sunt obosit, că vin de la filmare. Acum nu aş mai face greşeala asta, nu m-aş mai urca la volan", a adăugat acesta.

Fratele lui Toto, Sică Dumitrescu, a fost şi el condamnat la doi ani şi patru luni de închisoare cu suspendare pentru trafic de droguri, după ce a fost prins cu stupefiante chiar în barul tatălui său.

