Pompierii veniți să stingă incendiul din cartierul Henri Coandă, atacați de locatari. Le-au smuls furtunurile

Intervenţie cu scandal la un incendiu izbucnit seara trecută într-un bloc de locuințe sociale din cartierul Henri Coandă din Constanța. Pompierii au chemat mascaţii în ajutor, după ce locatarii au vrut să le smulgă furtunurile să stingă singuri flăcările. Haosul a fost în zadar - peste 40 de apartamente s-au făcut scrum. Opt8adulţi şi 4 copii au ajuns la spital cu arsuri şi intoxicaţii cu fum. Scandalul a continuat însă şi pe zi, după ce zeci de familii au fost relocate într-un bloc fără utilităţi.

"Faceţi puţin loc! Ambulanţa!Aici, aici! Daţi-vă de aici din drum!", se aud poliţiştii.

Haosul s-a iscat imediat după lăsarea serii, în cartierul social din Constanţa. Flăcările ameninţau întreaga alee cu blocuri din containere. Locatarii s-au îmbrâncit cu pompierii pentru a-şi salva bunurile din case.

"O panică totală aici! Au luat furtunul de la pompieri.", adaugă mascaţii.

A fost activat planul roșu de intervenţie, iar pompierii au făcut faţă cu greu flăcărilor, şi locatarilor.

"Noi am salvat oamenii de sus, da? Au fost doi oameni de care nu a ştiut nimeni. Dumneavoastră aţi venit după două ore!", îi explică un locatar jandarmului.

Intervenţia a fost una neobişnuită. Situația a devenit extrem de tensionată, caţiva localnici au încercat să le smulgă furtunurile din mană pompierilor şi să stingă singuri focul. În mai puţin de un sfert de oră de la izbucnirea incendiului, la faţa locului au fost chemaţi 20 de mascați pentru a asigura zona, dar şi pentru a-i proteja pe angajaţii ISU.

"Aparţinătorii doreau să intre în bloc, în încăperi. Am izolat zona, i-am îndepărtat pe cei care se puneau automat în pericol.", spune Cornel Mototolea, şef al IPJ Constanţa.

"În loc să le mulţumim celor care ne salvează, noi ce facem?", adaugă o doamnă.

Incendiul a pornit de la un scurtcirucit la un calorifer uitat în priză. Flăcările s-au extins cu repeziciune de la parter la cele două etaje. 12 oameni, între care 4 copii, au ajuns la spital cu arsuri şi intoxicaţii cu fum.

"Este din păcate un pacient în vârstă de 60 de ani în stare extrem de critică, internat la Terapie Intensivă, este intubat. Prezintă arsuri 80% din suprafaţa corporală.", explică Bogdan Obadă, director medical SCJU Constanţa.

157 de oameni au fost relocati, însă multi nu au vrut să rămână peste noapte.

"Nu există curent, nu există apă. Am venit şi am văzut în hal arată şi am stat în maşină.", adaugă doamna.

"E plin de ploşniţe, carcalaci, gândaci. Distrusă toată casa, nu am baie, nu am chiuvetă, nu am nimic.", precizează un bărbat.

"Se va ocupa de dezinsecţie, deratizare, că am înţeles că aveţi problema asta. Doi. O să vă dotăm fiecare spaţiu cu ce aveţi nevoie: cu aparat de încălzit, cu paturi, cu dulapuri, cu boilere.", spune Vergil Chiţac, primar Constanţa.

Cartierul Henri Coandă este cel mai rău famat din Constanţa. Locuintele sociale s-au supraaglomerat în timp, iar în zonă au avut loc mai multe scandaluri, inclusiv dosare penale pentru apartamente obținute ilegal prin acte falsificate.

"Nu ar fi nicio supărare dacă s-ar muta la periferie.", menţionează o altă cetăţeană.

"Să ne punem şi noi rufele liniştiţi pe terasă să se usuce, să nu se mai fure, să nu ne mai spargă maşinile. E ceva dezastru cu ei.", mai spune o constănţeană.

În următoarele zile autorităţile vor evalua structura de rezistenţă a blocului afectat de incendiu. Până la un verdict clar, oamenii nu vor fi lăsaţi să intre după acte, bani sau bunuri. Zona va fi supravegheată de Poliţia Locală.

