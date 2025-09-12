Antena Meniu Search
Video Poşta Română, schimbare de logo de 48.000 de euro. Ce alte schimbări plănuieşte compania

Poşta Română vrea să îşi caute o nouă identitate vizuală. Şi nu pe puţini bani. Aproape 48.000 de euro a costat noua siglă, care a fost deja înregistrată ca marcă deţinută de compania de stat.

de Redactia Observator

la 12.09.2025 , 07:58

Transformarea, neanunţată oficial, vine în contextul în care logoul nu a mai fost schimbat din anul 2004. Şi nu e singura! Printre schimbările din ultima perioadă se numără şi creşterea prezenţei companiei pe social media sau schimbarea uniformelor angajaţilor.

Poşta Română a înregistrat un profit de 85.3 milioane de lei în 2024

Poşta Română a a încheiat anul 2024 cu un profit brut record, de 85,3 milioane de lei, cel mai ridicat nivel înregistrat în istoria sa recentă. Datele prezentate de companie arată o creştere de 400% a profitului faţă de anul precedent.

"Poşta Română îşi continuă parcursul ascendent şi în 2025, cu un program ambiţios de investiţii în retehnologizare, infrastructura IT, modernizarea reţelei naţionale, dezvoltarea de noi servicii comerciale şi consolidarea rolului său de furnizor esenţial pentru comunităţile din întreaga ţară", scrie într-un comunicat al Poştei Române, transmis la data de 1 august 2025, citat de News.ro. 

Redactia Observator
posta romana logo
Observator » Evenimente » Poşta Română, schimbare de logo de 48.000 de euro. Ce alte schimbări plănuieşte compania