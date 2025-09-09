Caz şocant în Mehedinţi. O mamă, profesoară de logică, şi fiul ei de 7 ani au fost găsiţi morţi în casă. Surse din anchetă spun că, cel mai probabil, femeia l-a ucis pe copil, apoi şi-a luat viaţa. Apropiaţii mărturisesc că trecea printr-o perioadă tulbure- era divorţată şi fostul soţ cerea custodia copilului. Cuplul se lupta în instanţă. Azi aveau înfăţişare în unul dintre multe procese pe care le aveau pe rol.

Mama şi fiul de 7 ani au fost găsiţi morţi în apartamentul lor din Drobeta Turnu Severin. Sora femeii nu mai ştia nimic de ei de patru zile. A intrat în panică, a sunat la 112, iar pompierii au spart uşa. Imaginea i-a îngrozit. Surse din anchetă spun că mama şi-ar fi ucis copilul, iar apoi şi-a curmat şi ea viaţa în acelaşi mod. "A fost găsită o victimă, o femeie de 57 de ani care prezenta violenţe. În sensul că s-a stabilit cumva, din cercetări că a murit prin spânzurare. Nu excludem niciuna dintre variantele de lucru", a declarat Gheorghe Ciocan, procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Mehedinți.

Femeia se războia cu fostul soţ pentru custodia fiului

Femeia era profesoară de logică la o școală din Orșova. Lucra în paralel şi ca dascăl de psihologie la Penitenciarul Vânjuleț. Băiatul trebuia să înceapă ieri clasa pregătitoare. Micuţul a lipsit din prima zi de şcoală, aşa că procurorii cred că tragedia s-a întâmplat în weekend. "Cum să omori un copil? I-ai dat viaţa şi după să îi iei viaţa", spune o femeie.

Femeia se războia cu fostul soţ. Aveau deschise mai multe procese pentru custodia băiatului. Unul dintre termene era chiar azi. Tatăl copilului, fost pompier, acum pensionar, îl vizita frecvent pe cel mic, dar ar fi vrut să locuiască permanent cu el. Iar asta ar fi împins-o pe marginea prăpastiei pe femeie, spun cunoscuţii. "După ce a născut a devenit un pic ciudată. Am înţeles că şi din cauza divorţului. Nu imi dau seama ce s-a întâmplat cu copilul că ştiu că şi-l dorea foarte mult. Avea o vârsta destul de înaintată când a reuşit să îl facă şi ştiu că încercaseră vreo 10 ani", spune o fostă elevă.

"În asemenea speţe este de obicei o ameninţare percepută de mamă că urmează să îşi piardă copilul sau să fie separată de copil. Prin genul acesta de comportament caută să îşi securicurizeze în realitate relaţia cu propriul prunc", a declarat Gabriel Diaconu, psihiatru. Peste 15.000 de copii au fost victimele violenţei în familie în primele nouă luni ale anului trecut. În 2023, 25 de fiice şi fii au sfârşit din mâna părinţilor. 10 dintre victime aveau sub 18 ani.

