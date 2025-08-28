Prădător sexual în vârstă de 71 de ani, reţinut de poliţişti după ce a agresat mai multe femei în Timişoara

Un prădător sexual a fost reţinut de poliţiştii din Timişoara. Bărbatul în vârstă de 71 de ani a agresat mai multe femei în mijloacele de transport în comun şi pe stradă, potrivit News.ro.

O femeie a sunat la 112 şi a anunţat că a fost agresată de un individ pe o stradă din Timişoara. Acesta i-ar fi adresat cuvinte obscene şi a încercat să o atingă în zonele intime.

"La data de 27 august a.c., în urma cercetărilor efectuate de poliţiştii din cadrul Secţiei 2 Urbane Timişoara, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Timişoara, un bărbat de 71 de ani a fost reţinut pentru 24 de ore, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de agresiune sexuală. În fapt, la aceeaşi dată, poliţiştii au fost sesizaţi prin plângere de către o femeie cu privire la faptul că, în jurul orei 18:40, în timp ce se afla pe strada Piaţa Gheorghe Domăşneanu, un bărbat ar fi exercitat asupra sa acte de natură sexuală", a transmis IPJ Timiş.

Bărbatul s-a dovedit a fi un prădător sexual. Mai multe femei au reclamat la 112 că au fost molestate fie în mijloacele de transport în comun, fie pe stradă.

"În urma cercetărilor, a rezultat că, la data de 25 august a.c., la nivelul Poliţiei Municipiului Timişoara au fost înregistrate mai multe apeluri 112 prin care se semnala faptul că un bărbat ar fi molestat mai multe femei, atât în mijloacele de transport în comun, cât şi pe stradă", a mai precizat IPJ Timiş.

Bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore, fiind cercetat pentru agresiune sexuală.

