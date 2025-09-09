Antena Meniu Search
Premieră în justiția din România. O femeie nu mai are voie în mall-urile din Cluj

O femeie nu mai are voie timp de trei ani să intre în marile centre comerciale din Cluj, după ce judecătorii au decis să îi aplice această măsură ca urmare a mai multor furturi comise în magazine din oraș.

de Redactia Observator

la 09.09.2025 , 11:14
Totul a început la începutul lunii septembrie 2024. Pe 6 septembrie, femeia a profitat de neatenția unei persoane și i-a sustras un telefon Samsung A14, prejudiciul fiind de 1.500 de lei, scrie Foaia Transilvană.

Trei zile mai târziu, ea și o complice au furat trei telefoane de ultimă generație din magazinul Auchan de pe Bulevardul Muncii, valoarea totală fiind de 12.547 lei. Bunurile au fost recuperate.

Pe 10 septembrie, femeia, ajutată de alte două persoane, a sustras patru telefoane dintr-un alt magazin, prejudiciul depășind 15.500 lei, și acestea au fost recuperate.

Judecătoria Cluj a dispus ca femeia să execute o pedeapsă de un an și șase luni de închisoare și să restituie prejudiciile. Interdicția de a intra în mall-uri are rolul de a preveni repetarea unor astfel de fapte.

