Preşedintele PNL Vaslui, Mihai Barbu, plasat sub control judiciar în dosarul omului de afaceri Fănel Bogos

Preşedintele PNL Vaslui, Mihai Barbu, a fost plasat sub control judiciar. Acesta a ajuns joi la sediul DNA Iaşi, unde a fost chemat în legătură cu dosarul omului de afaceri vasluian Fănel Bogos, reţinut pentru instigare la şantaj şi cumpărare de influenţă. Liderul liberal nu a făcut declaraţii presei, spunând doar că nu ştie motivul citării. Dosarul are legătură cu un focar de salmoneloză depistat la una dintre fermele lui Bogos, caz în care acesta ar fi încercat să intervină pentru retragerea sancţiunilor aplicate de DSVSA Vaslui.

UPDATE: PNL anunţă, joi, că Mihai Barbu este suspendat din toate funcţiile deţinute în cadrul partidului, inclusiv din calitatea de preşedinte al PNL Vaslui şi cea de trezorier al PNL, pe durata aplicării controlului judiciar.

"În urma măsurilor dispuse de organele de cercetare penală în privinţa lui Mihai Barbu, acesta este suspendat, cu aplicare imediată, din toate funcţiile deţinute în cadrul partidului, inclusiv din calitatea de preşedinte al PNL Vaslui şi cea de trezorier al PNL, pe durata aplicării controlului judiciar", anunţă Partidul Naţional Liberal, într-un comunicat oficial.

Alte patru persoane au fost reținute pentru 24 de ore. Este vorba despre:

B.F., asociat și administrator în fapt al unei societăți comerciale cu obiect de activitate în domeniul avicol, pentru comiterea infracțiunilor de instigare la șantaj în formă continuată (3 acte materiale), cumpărare de influență în formă continuată (3 acte materiale);

A.M., persoană fizică fără calitate specială, pentru comiterea infracțiunilor de trafic de influență, dare de mită și șantaj;

I.L.M., persoană fizică fără calitate specială, pentru comiterea infracțiunilor de trafic de influență și șantaj și

C.R.M., persoană fizică fără calitate specială, pentru comiterea infracțiunii de trafic de influență.

Mihai Barbu, şeful PNL Vaslui, nu a dorit să facă declaraţii presei înainte să intre în sediul DNA Iaşi, el precizând doar că nu ştie de ce a fost chemat, potrivit News.ro.

Direcţia Naţională Anticorupţie a anunţat, joi, că omul de afaceri Fănel Bogos a fost reţinut pentru instigare la şantaj în formă continuată şi cumpărare de influenţă în formă continuată. Omul de afaceri este acuzat că la una dintre fermele de pui pe care le administrează acesta în judeţul Vaslui a apărut un focar de salmoneloză, din cauza încălcării normelor sanitar-veterinare.

Bogos a depus dosar pentru obţinerea de despăgubiri, susţinând că incidentul nu a survenit din culpa firmei, însă DSVSA Vaslui a respins dosarul şi a aplicat sancţiuni. În aceste condiţii, Fănel Bogos ar fi intervenit la diferite persoane pentru a fi retrase sancţiunile, dar şi pentru determina schimbarea din funcţie a directorului DSVSA Vaslui.

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a precizat, joi, în contextul în care numele premierului a fost menţionat în dosarul instrumentat de DNA, că preşedintele PNL Vaslui şi Fănel Bogos au avut o discuţie de 15 minute, în 23 septembrie, la Palatul Victoria, "nu în Modroggan", cu Ilie Bolojan.

"Pe data de 23 septembrie, domnul Barbu, preşedintele PNL Vaslui, a solicitat o audienţă la prim-ministru, la Palatul Victoria, nu în Modrogan, conform registrului de intrări, pentru că pe acela l-am verificat. A venit însoţit de domnul Bogos. Motivul invocat au fost chestiuni politice, de organizare la nivelul filialei. Discuţia a durat 15 minute, nu 4 ore", a declarat Ioana Dogioiu, la Palatul Victoria.

