Video Prima zi de şcoală s-a amânat din nou. Ce urmează pentru elevi

Cursurile n-au intrat în linie dreaptă nici azi. Prima zi de şcoală s-a decalat, aşa că în unele unităţi s-au ţinut inclusiv festivităţi de deschidere pentru clasele mici. Nici vorbă de lecţii. Alţii au venit să ridice manualele şi au plecat acasă după doar o oră.

de Redactia Observator

la 09.09.2025 , 19:37

De mâine, toată lumea ar trebui să fie la catedră, altfel, riscă mai puţini bani la salariu.

Ce urmează însă pentru elevi, e o ecuaţie cu multe necunoscute.

Raportul internaţional al Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică arată că salariile cadrelor didactice din România sunt ridicate. Conform acestuia, Cei de la clasele primare câştigă cu 14% mai mult decât angajaţii cu studii superioare, faţă de media altor ţări, unde veniturile sunt cu aproape 20% mai mici.

scoala cursuri elevi profesori greva
