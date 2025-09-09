Cursurile n-au intrat în linie dreaptă nici azi. Prima zi de şcoală s-a decalat, aşa că în unele unităţi s-au ţinut inclusiv festivităţi de deschidere pentru clasele mici. Nici vorbă de lecţii. Alţii au venit să ridice manualele şi au plecat acasă după doar o oră.

De mâine, toată lumea ar trebui să fie la catedră, altfel, riscă mai puţini bani la salariu.

Ce urmează însă pentru elevi, e o ecuaţie cu multe necunoscute.

Raportul internaţional al Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică arată că salariile cadrelor didactice din România sunt ridicate. Conform acestuia, Cei de la clasele primare câştigă cu 14% mai mult decât angajaţii cu studii superioare, faţă de media altor ţări, unde veniturile sunt cu aproape 20% mai mici.

Articolul continuă după reclamă

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Credeți că mâncarea gătită acasă va fi înlocuită de livrările rapide? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰