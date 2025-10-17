Primăria Sectorului 1, apel la solidaritate pentru cei afectaţi de explozia din Rahova. Unde se poate dona

Primăria Sectorului 1 face un apel de solidaritate către toţi oamenii care pot contribui cu donaţii pentru oamenii afectaţi de explozia de la blocul din cartierul Rahova.

Reprezentanții Primăriei Sectorului 1 au scris, vineri, pe Facebook, că adresa centrului de colectare al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Sector 1 este strada Țintașului nr. 27. Programul este sâmbătă și duminică, între orele 9:00 - 15:00.

Unde pot dona cei care vor să ajute. Ce tipuri de donaţii se solicită

Pentru informații suplimentare, cei interesați pot suna la 0734.454.543.

Oamenii pot dona: haine de sezon în stare bună pentru adulți și copii (pulovere, geci, pantaloni, haine de interior, încălțăminte); lenjerii, pături, prosoape și produse de igienă; alimente neperisabile (conserve, paste, orez, biscuiți, lapte praf, produse pentru copii), precum și jucării și materiale pentru copii.

Contul de donații (RON) este RO24CITI0000000825024433, Fundația World Vision România, mențiune - "Fond de urgență explozie Rahova".

Toate donațiile colectate la sediul DGASPC Sector 1 vor fi centralizate și redirecționate prin Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București către familiile afectate din Sectorul 5.

