Zeci de maşini de epocă au atras azi toate privirile, la Târgu Jiu, într-o paradă a primăverii. Cei prezenți au putut admira modele rare, dar şi foarte scumpe și au aflat detalii despre istoria fiecărei mașini.

Parada primăverii transformă străzile din Târgu Jiu într-un adevărat decor de poveste pentru iubitorii de mașini retro. Chiar dacă sunt foarte scumpe și nu oferă confortul unor mașini moderne, acestea sunt foarte iubite de oameni pentru că au o istorie frumoasă în spate și sunt, totodată, foarte elegante.

Duminică, în Târgu Jiu, sunt expuse mașini colorate care atrag rapid privirile trecătorilor, prin decorul de poveste pe care îl conturează și prin aerul retro care ne duce înapoi în timp. La eveniment sunt prezente mai multe mărci cunoscute, iar fiecare model are o istorie interesantă. Cei care ajung astăzi aici au ocazia să admire de aproape aceste bijuterii pe roți și să afle detalii despre perioada din care provin.

Laura Ilioiu Like

Întrebarea zilei Vi se pare corect ca maşinile electrice să aibă parcare gratuită? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰